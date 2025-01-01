叱咤2024｜姜濤重奪「我最喜愛的男歌手」 憑《好得太過份》第五度贏得「我最喜愛的歌曲」

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮今晚假亞博Arena舉行，盛會尾聲頒發「我最喜愛的男歌手」，五強人馬分別是Yan Ting 周殷廷、姜濤、陳卓賢、張敬軒及盧瀚霆，最後由姜濤隔年重奪「我最喜愛的男歌手」，獲現場大批姜糖吶喊支持。
叱咤2024｜叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後五強 姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手
姜濤：又要被人鬧
對於今次奪「我最喜愛的男歌手」，姜濤自言：「完全估唔到，又要被人鬧。」不過當他想發表感言時，現場卻響起《好得太過份》音樂，令姜濤即說：「咁快呀？」表示留在IG跟大家分享得獎感受，並稱希望「打緊字嘅朋友口下留情」。
頒獎禮最後公布「我最喜愛的歌曲」，姜濤憑《好得太過份》以現場獲得4,807票，大比數打敗盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、陳卓賢的《以孤獨命名》、洪嘉豪的《黑玻璃》、林家謙的《普渡眾生》。由於頒獎禮趕住結束，姜濤接過獎項後立即再唱《好得太過份》，他更邊唱邊走落台下，還一時感觸唱到聲震震，令姜糖們睇得十分感動。今次已是姜濤第五度奪「我最喜愛的歌曲」，分別是2020年的《蒙著嘴說愛你》、2021年《Dear My Friend,》、2022年《作品的說話》及2023年的《濤》，追平張學友及陳奕迅先後創下的五次紀錄！
「我最喜愛的歌曲」最後五強：
姜濤《好得太過份》 4,807票
盧瀚霆《Hey Hey OK!》 2,375票
陳卓賢《以孤獨命名》 1,015票
洪嘉豪《黑玻璃》 1,274票
林家謙《普渡眾生》 1,090票
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