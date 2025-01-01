叱咤2024｜姜濤重奪「我最喜愛的男歌手」 憑《好得太過份》第五度贏得「我最喜愛的歌曲」

姜濤相隔兩年重奪我最喜愛的男歌手。 (蘇文傑攝)

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮今晚假亞博Arena舉行，盛會尾聲頒發「我最喜愛的男歌手」，五強人馬分別是Yan Ting 周殷廷、姜濤、陳卓賢、張敬軒及盧瀚霆，最後由姜濤隔年重奪「我最喜愛的男歌手」，獲現場大批姜糖吶喊支持。

姜濤： 又要被人鬧

對於今次奪「我最喜愛的男歌手」，姜濤自言：「完全估唔到，又要被人鬧。」不過當他想發表感言時，現場卻響起《好得太過份》音樂，令姜濤即說：「咁快呀？」表示留在IG跟大家分享得獎感受，並稱希望「打緊字嘅朋友口下留情」。