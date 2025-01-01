《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。今年洪嘉豪的《黑玻璃》與林家謙的《普渡眾生》成為「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大熱門，至於「我最喜愛的男歌手」方面，最後由姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手，「我最喜愛的女歌手」則由鄭秀文(Sammi)奪得。而備受網民熱議的「我最喜愛的組合」則由MIRROR以大熱姿態奪得。
叱咤樂壇頒獎典禮2024得獎名單
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：鄭秀文
Sammi奪「我最喜愛的女歌手」 相隔廿年穿當年服飾上叱咤舞台
叱咤樂壇我最喜愛的組合：MIRROR
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎：姜濤《好得太過份》：4,807票
「專業推介 叱咤十大」
叱咤樂壇至尊歌曲大獎：會再見的 - 馮允謙
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第二位：間歇性休眠 - JACE 陳凱詠
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第三位：九秒九 - 容祖兒
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第四位：回憶半分鐘 - 雲浩影
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第五位：至少做一件離譜的事 - Kiri T
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第六位：藝術 與 科學 - 林奕匡、黃妍、葉巧琳
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第七位：黑玻璃 - 洪嘉豪
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第八位：Hey Hey OK! - Anson Lo 盧瀚霆
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第九位：戀愛路之死 - 陳健安
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第十位：小心碰頭 - MC 張天賦
叱咤樂壇唱作人
- 金獎：Ian陳卓賢
- 銀獎：馮允謙
- 銅獎：林家謙
叱咤樂壇男歌手
- 金獎：Ian陳卓賢
- 銀獎：馮允謙
- 銅獎：林家謙
叱咤2024｜Ian陳卓賢奪男歌手金獎共掃三殊榮 台上分享故事答謝張敬軒
叱咤樂壇女歌手
- 金獎：Gin Lee
- 銀獎：JACE 陳凱詠
- 銅獎：雲浩影
叱咤2024｜Gin Lee入行15年終登女金舞台 JACE雲浩影奪女歌手銀、銅獎
叱咤樂壇組合
- 金獎：Dear Jane
- 銀獎：COLLAR
- 銅獎：雷同二友
叱咤2024｜COLLAR晉級奪組合銀獎 Dear Jane再度蟬聯組合金獎
叱咤樂壇至尊唱片大獎：lan陳卓賢《Interlude》
叱咤樂壇作曲人大獎：林家謙
叱咤樂壇填詞人大獎：黃偉文
叱咤樂壇編曲人大獎：黃兆銘
叱咤樂壇監製大獎：陳考威
叱咤樂壇生力軍男歌手
- 金獎：Arvin 曾傲棐
- 銀獎：Teddy Fan
- 銅獎：CotaBoii
叱咤樂壇生力軍女歌手
- 金獎：林愷鈴
- 銀獎：Winky 黃健怡
- 銅獎：芯駖
叱咤樂壇生力軍組合
- 金獎：VIVA
- 銀獎：ROVER
- 銅獎：OneUp
MIRROR成員五強佔三席
截至12月20日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強佔三席是MIRROR成員，分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤的《好得太過份》，洪嘉豪則憑《黑玻璃》大熱入圍，而林家謙唱出的《破．地獄》主題曲《普渡眾生》亦同樣躋身五強。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將於2025年1月1日在2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮當晚進入最後一輪投票，由現場觀眾即場投票選出最愛！
不過，論花生程度當然是JFYT，事關他們打入「我最喜愛的組合」5強，之前床哥與Edan、姜濤的「拉票抽水風波」，雙方一直只是隔空對話，今日他們將會同場，不少人都好奇床哥與Edan、姜濤見面時的反應。
叱咤2024｜MIRROR撼贏JFYT 連續4年奪「我最喜愛的組合」
《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》直播及轉播方式：
- YouTube直播Link
- Viutv及Viutv app提供視像現場轉播
- 叱咤903聲音直播
- my903.com、881903.com
- 手機程式 Hong Kong Toolbar（Android 用戶）
- 商台節目重溫 app / Hong Kong Toolbar（iOS用戶）
八強均是全男班陣容
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、張敬軒《青春告別式》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》，而原本十強的周殷廷的《三生有幸》及COLLAR 的《SSS》齊齊出局，目前八強均是全男班陣容。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強走勢 周殷廷COLLAR出局變全男班陣容
MIRROR成員十五強走勢佔六首
投票截至12月11日下午3時，十五強走勢分別為《0.1秒後的世界》（陳蕾）、《Hey Hey OK!》（盧瀚霆）、《SSS》（COLLAR）、《小心碰頭》（MC張天賦）、《三生有幸》（Yan Ting周殷廷）、《月居人》（柳應廷）、《以孤獨命名》（陳卓賢）、《至少做一件離譜的事》（Kiri T）、《好得太過份》（姜濤）、《青春告別式》（張敬軒）、《油麻地莎士比亞》（呂爵安）、《偽映畫預告》（江𤒹生）、《黑玻璃》（洪嘉豪）、《普渡眾生》（林家謙）、《還有一艘救生艙》（炎明熹）。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強走勢 洪嘉豪《黑玻璃》迎戰六鏡仔
十五強走勢佔六首為MIRROR成員的個人單曲，而洪嘉豪今年大熱的《黑玻璃》及Kiri T的《至少做一件離譜的事》均順利入圍，還有林家謙為電影《破．地獄》唱出的主題曲《普渡眾生》，而MC、YT、軒仔、COLLAR及炎明熹亦有作品殺入最後十五強。