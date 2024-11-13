熱門搜尋:
美國減息 破地獄 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-11-13 13:12:31

叱咤2024｜我最喜愛的男歌手公布投票走勢 林峯YT周殷廷氣勢勁殺入15強

分享：
叱咤2024｜我最喜愛的男歌手公布投票走勢 林峯YT周殷廷氣勢勁殺入15強

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」公布15強走勢。

adblk5

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」鐵定202511日（星期三）晚上假亞洲國際博覽館ARENA舉行，今年主題是「我在 狂歌亂舞，而「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」首輪投票已經展開，截至今日中午12時，已得出15強目前走勢。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」有MC張天賦YT周殷廷AK𤒹Edan呂爵安Jeremy李駿傑、林峯、林家謙、洪嘉豪、姜濤、Jer柳應廷Ian陳卓賢、張敬軒、馮允謙、Anson Lo盧瀚霆Jeffrey魏浚，當中鏡仔暫佔七席，而周殷廷與林峯則因今年人氣勁升亦順利入圍。

adblk6

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」方面，15強計有AGA、Gin Lee、JACE陳凱詠、Kiri T、Marf邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini、sica、阿正、炎明熹、陳蕾、Cloud雲浩影、Sammi鄭秀文、Stephy鄧麗欣、麗英。至於「叱咤樂壇我最喜愛的組合」，包括COLLARDear JaneERRORJFYTLolly TalkMIRRORP1X3LPandoraper seROVERRubberBandTwins、艾粒、雷同二友蘇打

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」公布15強走勢。 「叱咤樂壇我最喜愛的組合」公布15強走勢。