叱咤2024｜我最喜愛的男歌手公布投票走勢 林峯YT周殷廷氣勢勁殺入15強

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」鐵定2025年1月1日（星期三）晚上假亞洲國際博覽館ARENA舉行，今年主題是「我在 狂歌亂舞」，而「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」首輪投票已經展開，截至今日中午12時，已得出15強目前走勢。
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」有MC張天賦、YT周殷廷、AK江𤒹生、Edan呂爵安、Jeremy李駿傑、林峯、林家謙、洪嘉豪、姜濤、Jer柳應廷、Ian陳卓賢、張敬軒、馮允謙、Anson Lo盧瀚霆、Jeffrey魏浚笙，當中鏡仔暫佔七席，而周殷廷與林峯則因今年人氣勁升亦順利入圍。
「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」方面，15強計有AGA、Gin Lee、JACE陳凱詠、Kiri T、Marf邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini、sica、阿正、炎明熹、陳蕾、Cloud雲浩影、Sammi鄭秀文、Stephy鄧麗欣、麗英。至於「叱咤樂壇我最喜愛的組合」，包括COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、P1X3L、Pandora、per se、ROVER、RubberBand、Twins、艾粒、雷同二友、蘇打綠。