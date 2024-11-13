叱咤2024｜我最喜愛的男歌手公布投票走勢 林峯YT周殷廷氣勢勁殺入15強

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」鐵定2025年1月1日（星期三）晚上假亞洲國際博覽館ARENA舉行，今年主題是「我在 狂歌亂舞」，而「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」首輪投票已經展開，截至今日中午12時，已得出15強目前走勢。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」有MC張天賦、YT周殷廷、AK江𤒹生、Edan呂爵安、Jeremy李駿傑、林峯、林家謙、洪嘉豪、姜濤、Jer柳應廷、Ian陳卓賢、張敬軒、馮允謙、Anson Lo盧瀚霆、Jeffrey魏浚笙，當中鏡仔暫佔七席，而周殷廷與林峯則因今年人氣勁升亦順利入圍。