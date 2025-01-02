叱咤2024｜馮允謙僅得一個大獎認失望 網民戥Jay Fung唔抵

馮允謙(Jay Fung)今年在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》被睇高一線，除了開演唱會大收旺場，他的大碟更有多首作品打入「903專業推介」，因此被看好成為「叱咤樂壇唱作人」金獎得主及男歌手金獎。可惜最後兩獎僅得銀獎，就連「至尊唱片大獎」亦輸給陳卓賢，只得一個大獎，便是憑《會再見的》奪至尊歌曲大獎。 網民戥Jay Fung不值，怒斥商台為了搏著名Hellosss兼局長歡心，而將多個大獎給予陳卓賢。Jay Fung在後台直言對賽果感到失望，雲浩影亦對他失去金獎感難過。

雲浩影戥Jay Fung唔抵 雲浩影表示對自己的成績感滿意，因為自己只是出道了3年，當時唱得不好，如今唱功進步了些許，而且可以在台上講自己的想法及分享喜悅，表示台上流的是開心眼淚。 Jay Fung表示能上台拎獎便非必然，所以會好好珍惜每次機會。他稱自己有預計過會拎「叱咤十大」，但沒想過拎的是「至尊歌曲大獎」。談到他未能奪男歌手金獎，Jay正諗如何回答時，雲浩影衝口而出說︰「我失望呀！因為我真係好期待㗎！因為我由今年年頭睇住佢有幾咁努力寫歌，佢唔單止寫俾自己，仲寫咗俾好多人，佢係無放過假。每次打俾佢都係話寫緊歌。我就好想佢拎金獎，加上佢又拎咗『至尊歌』，如果拎埋金獎就兩存其美，有失落好正常。」

Jay Fung在男歌手及唱作人兩個獎都敗給陳卓賢。(蘇文傑攝)

我話無失望係呃緊你哋 Jay Fung說︰「如果我話無失望係呃緊你哋，所以拎獎係隨緣。都替Ian高興，佢都寫好多歌，佢都有自己演唱會，呢年又有巡迴，所以戥佢高興。我唯有出年再努力啦。」他就希望可以放下假，想陪陪女友及跟她分享下感受，可見Jay Fung的失落感頗重。