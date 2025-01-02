叱咤頒獎禮完整賽果 姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手/鄭秀文重上頒獎台

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。今年洪嘉豪的《黑玻璃》與林家謙的《普渡眾生》成為「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大熱門，至於「我最喜愛的男歌手」方面，最後由姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手，「我最喜愛的女歌手」則由鄭秀文(Sammi)奪得。而備受網民熱議的「我最喜愛的組合」則由MIRROR以大熱姿態奪得。

第二位：間歇性休眠 - JACE 陳凱詠

第三位：九秒九 - 容祖兒

第四位：回憶半分鐘 - 雲浩影

第五位：至少做一件離譜的事 - Kiri T

第六位：藝術 與 科學 - 林奕匡、黃妍、葉巧琳

第七位：黑玻璃 - 洪嘉豪

第八位：Hey Hey OK! - Anson Lo 盧瀚霆

第九位：戀愛路之死 - 陳健安

第十位：小心碰頭 - MC 張天賦

叱咤樂壇唱作人 金獎：Ian陳卓賢

銀獎：馮允謙

銅獎：林家謙 叱咤樂壇男歌手 金獎：Ian陳卓賢

銀獎：馮允謙

銅獎：林家謙 叱咤2024｜Ian陳卓賢奪男歌手金獎共掃三殊榮 台上分享故事答謝張敬軒 叱咤樂壇女歌手 金獎：Gin Lee

銀獎：JACE 陳凱詠

銅獎：雲浩影 叱咤2024｜Gin Lee入行15年終登女金舞台 JACE雲浩影奪女歌手銀、銅獎 叱咤樂壇組合 金獎：Dear Jane

銀獎：COLLAR

銅獎：雷同二友 叱咤2024｜COLLAR晉級奪組合銀獎 Dear Jane再度蟬聯組合金獎 叱咤樂壇至尊唱片大獎： lan陳卓賢《Interlude》 叱咤樂壇作曲人大獎： 林家謙 叱咤樂壇填詞人大獎： 黃偉文 叱咤樂壇編曲人大獎： 黃兆銘 叱咤樂壇監製大獎： 陳考威 叱咤樂壇生力軍男歌手 金獎：Arvin 曾傲棐

銀獎：Teddy Fan

銅獎：CotaBoii 叱咤樂壇生力軍女歌手 金獎：林愷鈴

銀獎：Winky 黃健怡

銅獎：芯駖 叱咤樂壇生力軍組合 金獎：VIVA

銀獎：ROVER

銅獎：OneUp

MIRROR成員五強佔三席 截至12月20日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強佔三席是MIRROR成員，分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤的《好得太過份》，洪嘉豪則憑《黑玻璃》大熱入圍，而林家謙唱出的《破．地獄》主題曲《普渡眾生》亦同樣躋身五強。 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將於2025年1月1日在2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮當晚進入最後一輪投票，由現場觀眾即場投票選出最愛！

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》直播及轉播方式： YouTube直播Link

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「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、張敬軒《青春告別式》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》