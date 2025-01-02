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娛樂
2025-01-02 00:30:00

叱咤2024｜叱咤樂壇完整賽果　姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手

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叱咤頒獎禮完整賽果　姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手/鄭秀文重上頒獎台

叱咤頒獎禮完整賽果　姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手/鄭秀文重上頒獎台

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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。今年洪嘉豪的《黑玻璃》與林家謙的《普渡眾生》成為「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大熱門，至於「我最喜愛的男歌手」方面，最後由姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手，「我最喜愛的女歌手」則由鄭秀文(Sammi)奪得。而備受網民熱議的「我最喜愛的組合」則由MIRROR以大熱姿態奪得。

 

叱咤樂壇頒獎典禮2024得獎名單

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤

姜濤重奪我最喜愛的男歌手 《好得太過份》封我最喜愛的歌曲

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：鄭秀文

Sammi奪「我最喜愛的女歌手」 相隔廿年穿當年服飾上叱咤舞台

叱咤樂壇我最喜愛的組合：MIRROR

MIRROR撼贏JFYT 連續4年奪「我最喜愛的組合」

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎：姜濤《好得太過份》：4,807票

 

 

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「專業推介 叱咤十大」

叱咤樂壇至尊歌曲大獎：會再見的 - 馮允謙

叱咤2024｜馮允謙多謝爸爸 憑《會再見的》奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」

  • 第二位：間歇性休眠 - JACE 陳凱詠

  • 第三位：九秒九 - 容祖兒 

  • 第四位：回憶半分鐘 - 雲浩影

  • 第五位：至少做一件離譜的事 - Kiri T

  • 第六位：藝術 與 科學 - 林奕匡、黃妍、葉巧琳

  • 第七位：黑玻璃 - 洪嘉豪

  • 第八位：Hey Hey OK! - Anson Lo 盧瀚霆

  • 第九位：戀愛路之死 - 陳健安

  • 第十位：小心碰頭 - MC 張天賦

 

叱咤樂壇唱作人

  • 金獎：Ian陳卓賢
  • 銀獎：馮允謙
  • 銅獎：林家謙

叱咤樂壇男歌手

  • 金獎：Ian陳卓賢
  • 銀獎：馮允謙
  • 銅獎：林家謙

叱咤2024｜Ian陳卓賢奪男歌手金獎共掃三殊榮 台上分享故事答謝張敬軒

叱咤樂壇女歌手

  • 金獎：Gin Lee
  • 銀獎：JACE 陳凱詠
  • 銅獎：雲浩影

叱咤2024｜Gin Lee入行15年終登女金舞台 JACE雲浩影奪女歌手銀、銅獎

叱咤樂壇組合

  • 金獎：Dear Jane
  • 銀獎：COLLAR
  • 銅獎：雷同二友

叱咤2024｜COLLAR晉級奪組合銀獎 Dear Jane再度蟬聯組合金獎

叱咤樂壇至尊唱片大獎：

lan陳卓賢《Interlude》

叱咤樂壇作曲人大獎：

林家謙

叱咤樂壇填詞人大獎：

黃偉文

叱咤樂壇編曲人大獎：

黃兆銘

叱咤樂壇監製大獎：

陳考威

叱咤樂壇生力軍男歌手

  • 金獎：Arvin 曾傲棐
  • 銀獎：Teddy Fan
  • 銅獎：CotaBoii

叱咤樂壇生力軍女歌手

  • 金獎：林愷鈴
  • 銀獎：Winky 黃健怡
  • 銅獎：芯駖

叱咤樂壇生力軍組合

  • 金獎：VIVA
  • 銀獎：ROVER
  • 銅獎：OneUp

 

MIRROR成員五強佔三席 「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」 JFYT打入「我最喜愛的組合」最後5強，犀利！

MIRROR成員五強佔三席

截至12月20日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強佔三席是MIRROR成員，分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤的《好得太過份》，洪嘉豪則憑《黑玻璃》大熱入圍，而林家謙唱出的《破．地獄》主題曲《普渡眾生》亦同樣躋身五強。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將於2025年1月1日在2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮當晚進入最後一輪投票，由現場觀眾即場投票選出最愛！

 

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《Hey Hey OK!》 《以孤獨命名》 《好得太過份》 《黑玻璃》 《普渡眾生》

不過，論花生程度當然是JFYT，事關他們打入「我最喜愛的組合」5強，之前床哥與Edan、姜濤的「拉票抽水風波」，雙方一直只是隔空對話，今日他們將會同場，不少人都好奇床哥與Edan、姜濤見面時的反應。

叱咤2024｜MIRROR撼贏JFYT 連續4年奪「我最喜愛的組合」

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》直播及轉播方式：

  • YouTube直播Link
  • Viutv及Viutv app提供視像現場轉播
  • 叱咤903聲音直播
  • my903.com881903.com
  • 手機程式 Hong Kong Toolbar（Android 用戶）
  • 商台節目重溫 app / Hong Kong Toolbar（iOS用戶）
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「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、張敬軒《青春告別式》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、張敬軒《青春告別式》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》

八強均是全男班陣容

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、張敬軒《青春告別式》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》，而原本十強的周殷廷的《三生有幸》及COLLAR 的《SSS》齊齊出局，目前八強均是全男班陣容。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強走勢　周殷廷COLLAR出局變全男班陣容

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 十五強走勢，六位MIRROR成員均有個人單曲入圍。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 十五強走勢，六位MIRROR成員均有個人單曲入圍。

MIRROR成員十五強走勢佔六首

投票截至12月11日下午3時，十五強走勢分別為《0.1秒後的世界》（陳蕾）、《Hey Hey OK!》（盧瀚霆）、《SSS》（COLLAR）、《小心碰頭》（MC張天賦）、《三生有幸》（Yan Ting周殷廷）、《月居人》（柳應廷）、《以孤獨命名》（陳卓賢）、《至少做一件離譜的事》（Kiri T）、《好得太過份》（姜濤）、《青春告別式》（張敬軒）、《油麻地莎士比亞》（呂爵安）、《偽映畫預告》（江𤒹生）、《黑玻璃》（洪嘉豪）、《普渡眾生》（林家謙）、《還有一艘救生艙》（炎明熹）。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強走勢　洪嘉豪《黑玻璃》迎戰六鏡仔

十五強走勢佔六首為MIRROR成員的個人單曲，而洪嘉豪今年大熱的《黑玻璃》及Kiri T的《至少做一件離譜的事》均順利入圍，還有林家謙為電影《破．地獄》唱出的主題曲《普渡眾生》，而MC、YT、軒仔、COLLAR及炎明熹亦有作品殺入最後十五強。

叱咤2024｜我最喜愛的男女歌手、組合　結束第一階段投票10強誕生

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