叱咤2024｜COLLAR晉級奪組合銀獎 Dear Jane再度蟬聯組合金獎

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。叱咤樂壇組合銅獎由雷同二友奪得，亞軍由COLLAR奪得，冠軍由Dear Jane就由奪得，MIRROR再度失去「叱咤樂壇組合」獎項，而COLLAR由2022年起一直獲頒組合銅獎，而今年就成功晉升銀獎，比師兄們更厲害。

雷同二友上台致詞時非常激動，她們表示幕前只得二人，但背後是由很多人支持。她們表示「每個人行的路都不會白費，就算2025年行得幾慢也好，只要一步步咁行，一定會行到自己嘅路。」

COLLAR上台時，Winka已成喊包，Gao說︰「大家好，我哋係COLLAR，多謝愛錫COLLAR嘅DJ們，每次去商台做訪問都非常之開心，多謝公司、梳化服團隊，多謝我哋七個嘅屋企人，多謝我哋一班香港嘅聽眾。」她再說到︰「真係好surprise，對我哋嚟講係非常之大嘅鼓勵同支持，其實成日都會聽到大家話COLLAR條路唔容易行，我想講，所有追夢嘅人，條路都唔容易行，所以希望COLLAR可以繼續帶住大家嘅愛同支持，喺崎嶇不平嘅道路上，如履平地，多謝大家。」