叱咤2024｜Edan客串劉青雲新戲《爸爸》 姜濤否認無工開

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者招待會今日在昂坪市集舉行，今年主題是「我在 狂歌亂舞」，大會將一眾歌手劃分成十組「狂人」進場，並進行「狂人加冕儀式」。MIRROR與Dear Jane獲大會劃分為「流行狂人」，陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger)以新人姿態出道，因此同是「新狂人」。

Jeremy以嘉賓身份出席阿正的演唱會，他表示開會時大家都是想在台上爆肚，很多謝對方給予一個如此好玩的機會。提到在台上錫阿正的手，Jeremy表示是即興，但阿正在開會時曾建議他可以在台上咀她，問到為何不叫阿正咀他，Jeremy說︰「人哋良家婦女嚟㗎！」同樣有份擔任嘉賓的Edan表示知道阿正付出了很多努力，戥她非常高興，所以當收到對方邀請時，也立即應承。對於有傳他在劉青雲電影《爸爸》有份參與演出，Edan表示只是客串現身，很多謝電影公司給予這個珍貴機會可以跟青雲合作。

Jer唔認肥

Jer早前在足球賽獻技，他笑言自己是被歌手耽誤的足球員，坦言很愛足球，最愛朗拿度。他早前在學校獻唱，他表示希望日後可以多些school tour，因為可以跟大家近距離接觸，氣氛非常好，笑言不介意由幼稚園開始做起。早前Stanley指阿Jer「成日換衫趁冇著衫時，肥嘟嘟咁谷肌」，Jer死口不認並反指Stanley認錯人，但承認間中也會讓Stanley看看成果。

姜濤多謝 fans 一直支持

談到fans花了差不多兩個星期來霸位，姜濤很多謝fans一直支持自己及團隊，「好感謝佢哋，希望佢哋支持我哋同時都要顧及自己的安全及身體。」有fans擔憂姜濤沒有工作，他表示自己一直有工作，只是當日在ig想不到任何caoption隨便打一些字，著大家不要多想。

談到MIRROR成立6周年，有fans希望他們推出的團歌不要太多擺動，Lokman表示會考慮，笑謂可以下次全員不動，只是鏡頭擺動。Alton近日忙於舞台劇演出，他表示現在已演出了13場，每場的感受及狀態都不同。他表示自己盡力演出，所以表現合格，同時又覺得今次很開心，所以給自己共200分。