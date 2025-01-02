叱咤2024｜Gin Lee獲家人見證奪女金 冇預另一半捧場自言恨開騷多過結婚

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮圓滿結束，李幸倪（Gin Lee）首度奪得叱咤女歌手金獎，擺脫多年來的二奶命。頒獎禮後，Gin Lee接受傳媒訪問，她直認：「追夢嘅路真係唔容易，我用咗15年時間先至攞到女金，的確係會多啲感觸。」問到如果今年繼續是奪得女歌手銀獎，Gin Lee笑答：「咁我屋企會有五個銀，就儲夠五個，唔知我可以換啲咩呢？」她知道除了爸爸媽媽開心之外，很多粉絲都等了這一天很久，自己亦感到安慰，因為今日想起這十幾年，自己經歷的很多不同事，加上當年十分仰慕的天后祖兒和Sammi都有出席，突然很多感受湧上心頭。

Gin Lee今次亦安排全家人撐場，估計媽咪一定哭得很厲害，而她每次出席頒獎禮，家人若身在香港定必到場支持，今日包括爸爸、媽媽、家姐、姐夫都來到現場，不過拍拖多年的圈外男友就沒有到場，Gin Lee提到honey即尷尬道：「冇喺現場，好難撲飛，一票難求呀！」指另一半會隔空睇直播，並已收到對方祝福。

入行多年終於實現贏得女歌手金獎願望，問到時否結婚？Gin Lee回應：「我想開Show多啲喎！」她自言等開個唱等了好耐，暫時未有確實日子，相信公司同事已經籌備，預計在年底舉行，能夠在紅館開騷也是她的心願，亦絕不抗拒任何場地。