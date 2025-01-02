叱咤2024｜Ian掃三獎感鼓舞 姜濤談叱咤頒獎台：係個愛恨交加嘅地方 (有片)

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮圓滿結束，MIRROR在後台接受訪問，隊長Lokman認為今年無論組合抑或隊中成員亦有奪得殊榮，是今年的一個好開始，令大家對2025年來講如打下一支強心針。 Ian成為今年贏家，問到是否喜出望外？他表示：「因為冇諗過嘅，真係好開心，係一個很大嘅bonus，很大嘅肯定同鼓勵！」Ian除了一口氣捧走叱咤唱作人金獎、叱咤男歌手金獎外，憑剛推出的大碟《Interlude》更勇奪叱咤樂壇至尊唱片大獎，他自言獲得這三個獎都十分驚訝。Ian拿獎時在台上忍不住哽咽，他直認忍唔到，加上心跳很快，快到幾乎透不到氣，被隊友們踢爆當時十分緊張，腦海一片空白。

Ian認為連奪三獎並不感到好巴閉，更不會太大壓力，揚言要請MIRROR隊友食餐飯。身為好兄弟的AK，更被爆戥Ian高興竟「開心到斷片」，Jeremy指當Ian準備奪金時，AK一度表示千祈不要搞喊他，連姜濤也表示聽到，不過AK卻顯得一頭霧水自言沒有講過。

至於姜濤再度連奪「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」，他表示：「都係嗰句啦，好多謝每一位投票俾我嘅fans，因為這個獎項確實係大家投出嚟，但我亦都知道，呢個我最喜愛，我並唔係真係所有人嘅喜愛，係我支持者嘅喜愛，我覺得自己確實喺過去嘅一年，又唔係出咗好多歌，我覺得自己仲很多做得好啲嘅地方，既然攞得呢個獎就做好啲啦！」姜濤認真表示自己還有很多可以做得更好的地方，再次希望大家口下留情，出道第七年的他自言人大了，知道一個公眾人物需要承受的壓力有多少，自己慢慢成長、去學習。