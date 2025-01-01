叱咤2024｜Ian陳卓賢奪男歌手金獎共掃三殊榮 台上分享故事答謝張敬軒

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮今晚假亞博Arena舉行，本年度叱咤唱作人及叱咤男歌手的金、銀、銅獎，均由三位唱作歌手順序包辦，分別是林家謙獲得叱咤唱作人銅獎、叱咤男歌手銅獎，馮允謙奪得叱咤唱作人銀獎、叱咤男歌手銀獎。
至於叱咤唱作人金獎、叱咤男歌手金獎，就由MIRROR成員陳卓賢（Ian）勇奪兩大獎，公布Ian得獎時，鏡頭即影住文化體育及旅遊局局長羅淑佩。當Ian上台後，他先多謝MIRROR、公司高層及一眾合作音樂人，之後更多謝張敬軒，並分享二人之間的故事，Ian表示2022年對方勇奪男歌手金獎時，軒仔把自己獎項送給Ian，更稱：「張生拎男歌手金獎，佢有一晚打俾我，佢話個獎擺喺你屋企，我相信一日你會攞到！」兩年後，Ian奪得該榮殊後終可歸還給軒仔，他更稱今晚會返去把金獎還回給軒仔。之後，當Ian唱出《以孤獨命名》時感觸哽咽，狀甚感動。
此外，陳卓賢憑剛出的大碟《Interlude》再下一成奪「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，Ian邀請合作過幕後工作人員，並多謝梳化服及Hellosss。他表示沒有想過會出到這隻碟，全是機緣巧合。他提到《木偶奇遇記》的一句歌詞，因為當時過得好灰濛濛，表示：「2024我發咗一個好美好嘅夢，希望呢個夢鼓勵到大家要相信自己，有好多嘢睇落唔可以成真，但其實都會一一實現。」