叱咤2024｜MC張天賦除夕帶病開騷變「音盲」 自嘲被綁黐牆「好大袋」 (有片)

MC張天賦的《小心碰頭》得獎叱咤十大第十位，回後台受訪多謝商台：「每年都有禮物帶返屋企都開心。」日前在澳門開騷後發現身體不適，影響表現：「我會形容係『耳仔嘅色盲版』，聽到音都分唔到key，靠肌肉記憶去唱。」談到昨晚倒數時的腹肌宣言，他直言感後悔，不應該公諸於世，「好彩嘅係仲有一年時間，但唔好彩係已經講咗出嚟，一講出嚟就大鑊啦，講『露個手機』出嚟咪算囉，當新一年有目標，過年唔食嘢喇。」問到將來會否像Tyson Yoshi般騷肌，他自嘲若論新聞性，他今日穿開胸衫的話題更高。