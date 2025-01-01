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娛樂
2025-01-01 23:45:12

叱咤2024｜MC張天賦除夕帶病開騷變「音盲」 自嘲被綁黐牆「好大袋」 (有片)

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MC張天賦以《小心碰頭》得獎，他受訪時表示每年都有禮物帶返屋企好開心。 (娛樂組攝)

MC張天賦以《小心碰頭》得獎，他受訪時表示每年都有禮物帶返屋企好開心。 (娛樂組攝)

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MC張天賦的《小心碰頭》得獎叱咤十大第十位，回後台受訪多謝商台：「每年都有禮物帶返屋企都開心。」日前在澳門開騷後發現身體不適，影響表現：「我會形容係『耳仔嘅色盲版』，聽到音都分唔到key，靠肌肉記憶去唱。」談到昨晚倒數時的腹肌宣言，他直言感後悔，不應該公諸於世，「好彩嘅係仲有一年時間，但唔好彩係已經講咗出嚟，一講出嚟就大鑊啦，講『露個手機』出嚟咪算囉，當新一年有目標，過年唔食嘢喇。」問到將來會否像Tyson Yoshi般騷肌，他自嘲若論新聞性，他今日穿開胸衫的話題更高。

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叱咤2024｜叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後五強　姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手

MC今日推出新歌《說謊者》

MC今日推出新歌《說謊者》，拍MV時要「黐牆」，整個人被五花大綁，連下半身重要部位都黐到實，「原本係有凳晾起我，但計漏咗地心吸力，一冇凳就似超市買嘢咁大袋跌落嚟。」他又言體積可以細一點：「黐嗰抽嘢都用咗十幾卷膠紙㗎，都好大袋㗎！」

MC張天賦日前在澳門開騷後身體不適，影響表現。 (娛樂組攝) MC談到除夕帶病開騷，形容自己變「音盲」。 (娛樂組攝)

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