叱咤2024｜Sammi奪「我最喜愛的女歌手」 相隔廿年穿當年服飾上叱咤舞台

鄭秀文：一度很懷疑是否應該出席 她表示上一次在這個位置已是廿年前，笑謂「當時有啲係啱啱出世，有啲仲係阿媽肚入面呀！陰公！」她稱身上穿的是2000年的衣服，她表示熨了很久都很皺，但這件衫充滿住自己對叱咤的情懷及歌迷的情感。她稱收到商台通知時，自己一度很懷疑是否應該出席，因為已經廿多年沒有出席頒獎禮，「以我呢個年紀再去都好尷尬」，坦言有感格格不入，但同時有另一把聲就話比自己知是音樂的力量。 彰顯投票個意義同價值 她說︰「其實我咁諗係睇低音樂力量，因為音樂本質、存在，本身就係讓人同人溝通更好，音樂係打破隔閡最好嘅語言，所以我要坦然出席來接受這個榮譬。」她又感謝投她一票的人，她說︰「因為係你哋神聖嘅一票，係你哋彰顯了投票的意義同價值！」

她又稱自己這廿四年都一直走自己堅持的音樂路，沒想過自己可以走幾遠，因此深深體會當帶住信心及堅持，人生的路便會走出來。她亦借今次機會，想勉勵台下的歌手，無論是順逆境都要相信自己，亦相信這個年代的歌手可以青出於藍。 她稱希望今次獲獎能為大家帶出一個訊息，盼其他歌手去到她年紀時，可以上台繼續勉勵下一代歌手，讓香港樂壇繼續薪火相傳。她亦特別感激經理人Wallace，這麼多年他功不可能，並多謝助手、演唱會的工作人員、唱片公司同事。 她表示24年之後再拎女歌手獎感觸很大，「香港樂壇仍然記得我、喜愛我」，很多謝大家投票。她稱以這個年紀再拎獎，自己沒有要冧莊的壓力，感覺很chill，並要求在場人士以她的中文名讀出「我最喜愛的女歌手」名字。

最後Sammi激動表示︰「多謝你哋！係你哋成就呢個超凡想像嘅晚上，感謝天父！最後我要多謝細佬，無佢多年扶持幫助，無你我唔去行到今日，多謝天上嘅爸爸，多謝天父！唔好意思，有啲長氣，因為我應該唔會再有機會上台拎獎。」