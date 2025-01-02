叱咤2024｜Sammi廿年前紅衫中性打扮拎歌手獎 許志安台下笑晒口

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》向鄭秀文(Sammi)頒發「我最喜愛的女歌手」，Sammi相隔近24年再次出席《叱咤》舞台，是繼容祖兒之後，令一個驚喜。
Sammi特別重著廿年前領獎的紅色外套，去年她在農曆新年時就曾經穿過，並留言說︰「2000年，出席叱吒頒獎禮嘅得獎戰衣。一直保留。」
跟梅艷芳王菲拗手瓜
重溫當年畫面，《叱咤》是由無綫轉播，並由俞琤負責頒發。當時的Sammi已經連續3年沒有在《叱咤》拎獎，食足白果3年。俞琤先讀出5強名單，有份角逐的有梅艷芳、王菲、陳慧琳及容祖兒。俞琤之後表示︰「都係佢哋兩個之爭，我哋先為陳慧琳開心！嚟！鄭秀文，上台接受我哋歡呼！」此時許志安已經笑笑望住Sammi上台。
做好歌手應有本份
Sammi上到台說︰「睇咗成晚俾我最大感受係，其實係唔係『我最喜愛』都唔緊要，原來做一個歌手盡歌手應有本份，做好音樂先係基本。今晚有冇獎我都係好開心，睇咗一個好精彩嘅騷，亦多謝大家投我一票！」翌年，她再度出席《叱咤》更獲頒「叱咤樂壇女歌手金獎」，她說︰「呢個獎等咗12年喇，終於輪到我喇！我亦都反省自己係咪唔夠好。」
楊千嬅奪8次「我最喜愛的女歌手」
Sammi入圍角逐「我最喜愛的女歌手」共7次，亦是增設該獎以來首位歌手奪得此獎，但她獲獎僅得4次，與謝安琪並排。楊千嬅則為榮獲此獎項次數最多的女歌手，共8次。