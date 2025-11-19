叱咤2025︱公布最新走勢 MIRROR四子打入我最喜愛的男歌手八強

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年1月1日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA舉行。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於11月17日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式及[全新]商台節目重溫手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」一向競爭激烈，今日官方公布八強最新走勢。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」八強，分別是MC張天賦、Yan Ting周殷廷、Edan呂爵安、林家謙、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒和Anson Lo盧瀚霆。「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」八強為Gin Lee、JACE陳凱詠、Marf邱彥筒、Serrini、陳蕾、鄧麗欣、衛蘭、謝安琪。至於「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最新走勢，COLLAR、Dear Jane、ERROR、MIRROR、Pandora、RubberBand、VIVA、晚安莉莉均打入八強。