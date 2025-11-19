熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-19 12:47:25

叱咤2025︱公布最新走勢 MIRROR四子打入我最喜愛的男歌手八強

分享：
叱咤公布最新走勢，MIRROR順利打入我最喜愛的組合八強。

叱咤公布最新走勢，MIRROR順利打入我最喜愛的組合八強。

2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 11日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA舉行。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於1117日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.commy903.comHong Kong Toolbar手機應用程式及[全新]商台節目重溫手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」一向競爭激烈，今日官方公布八強最新走勢。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」八強，分別是MC張天賦、Yan Ting周殷廷、Edan呂爵安、林家謙、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒和Anson Lo盧瀚霆。「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」八強為Gin LeeJACE陳凱詠、Marf邱彥筒、Serrini、陳蕾、鄧麗欣、衛蘭、謝安琪。至於「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最新走勢，COLLARDear JaneERRORMIRRORPandoraRubberBandVIVA、晚安莉莉均打入八強。

adblk5

 

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手八強走勢 叱咤樂壇我最喜愛的女歌手八強走勢 叱咤樂壇我最喜愛的組合八強走勢

追蹤am730 Google News