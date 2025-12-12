叱咤2025︱我最喜愛的歌曲最後10強 Gin Lee憑《白夜行》成唯一入圍女歌手

由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月8日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式及全新商台節目重溫手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，從全年叱咤樂壇流行榜903專業推介的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強。

陳蕾 COLLAR出局 截至今日(12月12日)中午12時，首輪投票正式完結，最後10強分別是《By my side》Tyson Yoshi+張敬軒、《Lemonade》盧瀚霆、《On a Sunny Day》姜濤、《今繼》柳應廷、《四月物語》林家謙 、《白夜行》Gin Lee李幸倪、《用背脊唱情歌》Gareth.T湯令山、《純銀子彈》呂爵安、《給千億顆星選中的二人》陳卓賢、《說謊者》MC張天賦。當中憑《白夜行》入圍的Gin Lee成為我最喜愛的歌曲10強唯一女歌手，相信是受到《全民造星VI》效應影響，加上紅館個唱造勢，原本未有在15強出現的《白夜行》卻突圍而出，反而陳蕾的《求救的勇氣》及COLLAR歌曲《暴走女團》卻未見打入10強。雖然10強歌曲中佔一半是MIRROR成員個單飛作品，不過打入15強的團歌《手印》同樣出局。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票將於下周一(12月15日)中午12時至12月19日中午12時繼續進行，選出最後5強，並於2026年1月1日頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲！