叱咤2025｜鄧麗欣獲獎身邊人最開心 林家謙有感創作重覆要抖抖

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》圓滿結束，「最喜愛的女歌手」由Stephy鄧麗欣獲得，林家謙則奪得「作曲人大獎」、「唱作人」金獎，魏浚笙(Jeffrey)就憑《白色踢死兔》奪「專業推介叱咤十大」第三位。三人在後台一齊受訪，Stephy跟Jeffrey曾在電影中合作，Jeffrey搞笑表示大家一齊有獎拎，感覺大家的年齡差距不大，更謂細細個已經睇過Stephy的海報。林家謙就稱因為他們的顏值高，所以想一齊做訪問。 林家謙在台上領獎時，表示需要休息，問到他為何有這種想法，他表示自己發現作曲、寫旋律時有些重覆，希望在創作上暫停，需要去抖一抖拎靈感。他希望可以另覓新方向、找下新衝擊。

Stephy相隔23年再上頒獎舞台，她表示當時是以Cookies的名義上台拎新人獎項，今次獲獎感覺像發夢。她說︰「我喺台上講嘅嘢係發自內心，無論如何只要堅持唔好放棄，就會去到你想去嘅目的地。」她多謝所有投票給她的人，並謂自己見到入圍時亦大感意外及不太真實。直至她見到fans落區拉票，自己也希望可以獲獎。她稱今次獲獎最開心不僅是自己獲獎，而是見到身邊和她過去廿多年一齊工作、並肩作戰的人開心，是她覺得最有價值的事。

她未知是否落區謝票，但知道fans計劃會慶功。她表示在後台不停催眠自己不要哭。她說︰「今次我要好好enjoy呢幾分鐘，我知講嘢時間唔多，我想珍惜呢啲時間，想講晒我想講嘅嘢，同埋我一喊就唱唔到歌，所以好想珍惜等咗23年嘅呢幾分鐘。」她稱不敢望森美，因為對方看著她出道、成長，怕見到他的時候回憶起過去種種，所以一接過獎便不再望他。Stephy亦多謝林家謙為她寫的《戲一場》，為她帶來不少東西。問到為何沒有多謝另一半，她表示實在太多，只好私下逐一多謝。

Jeffrey表揚林家謙有入場看他主演的電影，隨即質問Stephy有沒有入場，Stephy隨即大笑。提到Jeffrey到台灣倒數獻唱獻唱粵語歌曲《失約巴黎》時，電視直播畫面除了顯示粵語歌詞，下方還同步配有國語音譯字幕，他表示是特別為大家準備，見到大家睇得好開心非常滿足。對於他的頭髮灑了不少閃粉，但出來的效果像頭皮，他指髮型師的助手很愛用閃粉，於是灑上大量在頭髮上，變成勁多頭皮的效果。

《 2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》花絮︰