叱咤2025｜馮允謙攞獎最感激同事 Cloud唔覺《墨魚遊戲2》拍攝長時間

叱咤2025｜Jay Fung攞獎最感激同事 Cloud唔覺《墨魚遊戲2》拍攝長時間

雲浩影(Cloud)、馮仲謙(Jay Fung)今日於昂坪市集出席《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，受訪時兩人都說今天天氣很舒服不太熱，問到兩人見到黑人健美先生MC會否覺得很hot，Jay卻說：「唔應該問我，問阿Cloud。」Cloud稱要練到像MC般健美，「要非常自律地戒口和做好多運動，Jay你得唔得？」Jay說：「應該暫時唔得。」

Jay Fung繼續努力做 好音樂 Cloud與Jay去年叱咤均有獎項，問他們今年有沒有信心攞獎，Cloud說：「今年暫時冇信心，自己嘅歌都係做緊，未有一首跑出，有好大信心攞獎。」Jay則說：「自己今年都有出歌做歌，希望可以做啲好嘅音樂，獎項都冇乜諗過，不過如果有獎，真係非常感恩同開心，好想報答公司嘅同事，真係每一年個個都好辛苦一齊衝。」Jay稱，無論得獎與否，都會感激公司同事，以及替其他得獎者開心，他說，「因為每個人都好努力做好自己嘅音樂，邊個攞獎都會戥佢哋開心。」

Jay Fung對拎獎保持平常心。（吳康琦攝）

唔覺《墨魚遊戲2》拍得耐 Cloud有份參加「試當真」的《墨魚遊戲2》，對於有參加者指拍攝時間太長，她說：「其實大會安排得好好，有飯糰食，又有自己合身嘅衫，又要影證件相，拍攝其實一向都係呢啲時間，所以我覺得好玩，雖然辛苦都係正常嘅、值得嘅。」Cloud又指，自己好不幸遊戲中早死被淘汰，「我嘅運氣係第一關就用晒。」