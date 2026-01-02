叱咤2025｜Day摘新人獎被COLLAR隊友詐型 Candy回應193遭領粉騷擾餘波

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》圓滿結束，COLLAR首奪叱咤樂壇組合金獎；其後，COLLAR隊長Gao沈貞巧，偕隊友Candy王家晴、Day許軼、Ivy蘇雅琳、Marf邱彥筒、李芯駖及Winka陳泳伽在後台接受訪問。
受了太多恩惠
剛喊完的Gao坦言情緒激動，旁邊的芯駖表示見到Gao眼濕濕都想喊，但應承Candy不會喊結果亦做得到，Winka亦自言忍喊功力已有進步。問到激動原因，Gao回答：「因為諗番起呢幾年，好多人陪住COLLAR、扶持COLLAR，教COLLAR好多嘢啦…」當被芯駖輕搭膊頭，Gao立即擔心再被整喊，當她冷靜後再說：「受咗好多恩惠，咁所以好想將呢個獎分享畀佢哋。」Day對自己獲得叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎，她好開心隊友們同在，點知卻被隊友詐型指差點忘記多謝COLLAR，而Gao更踢爆Day當日有問她平時在台上的答謝內容，原來Day一向沒有聽Gao代表COLLAR上台時的感言，Day即解釋每次上台都十分緊張，所以未有留意Gao每次發言。
2025各有突破
Marf談到COLLAR成員在2025年各有突破，大家各自有不同界別工作，揚言：「7個獨自叉好電之後，再合力，跟住之後射爆香港。」至於Candy與ERROR成員193郭嘉駿同場，被問到緋聞男女今次有否交流時，Marf即搶答：「日日都同場㗎。」接住Candy就答：「都冇，今日嚟到，say咗個hi，打咗招呼。」對於193早前在社交平台自爆被領粉(COLLAR粉絲)DM騷擾，令他非常不滿，繼而發文鬧爆COLLAR粉絲，Candy回應有跟自己粉絲溝通過，希望不愉快事件避免再次發生。