叱咤2025｜Day摘新人獎被COLLAR隊友詐型 Candy回應193遭領粉騷擾餘波

受了太多恩惠

剛喊完的Gao坦言情緒激動，旁邊的芯駖表示見到Gao眼濕濕都想喊，但應承Candy不會喊結果亦做得到，Winka亦自言忍喊功力已有進步。問到激動原因，Gao回答：「因為諗番起呢幾年，好多人陪住COLLAR、扶持COLLAR，教COLLAR好多嘢啦…」當被芯駖輕搭膊頭，Gao立即擔心再被整喊，當她冷靜後再說：「受咗好多恩惠，咁所以好想將呢個獎分享畀佢哋。」Day對自己獲得叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎，她好開心隊友們同在，點知卻被隊友詐型指差點忘記多謝COLLAR，而Gao更踢爆Day當日有問她平時在台上的答謝內容，原來Day一向沒有聽Gao代表COLLAR上台時的感言，Day即解釋每次上台都十分緊張，所以未有留意Gao每次發言。