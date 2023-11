史匹堡 湯漢斯聯手打造3億美元戰爭影集《Masters of the Air》

奧斯卡導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)、影帝湯漢斯(Tom Hanks)與著名製片Gary Goetzman,先後製作戰爭影集2001年《雷霆傘兵》(Band of Brothers)和 2010年《太平洋戰爭》(The Pacific)而大獲好評。3人合作的新作《Masters of the Air》於明年Apple TV+上架,完成「戰爭三部曲」。由《貓王》(Elvis)金球獎易影帝奧斯汀畢拿(Austin Butler)主演的《Masters of the Air》講述二戰時期美國空軍第100轟炸機隊的2號部隊,一次任務中傷亡慘重被另名為「血腥100」。隊中一群年輕士兵在25,000英尺空中,抵受極度寒冷和缺氧的環境下與納粹軍進行激戰,勢要剷除希特拉帝國。