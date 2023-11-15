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娛樂
2023-11-15 18:04:25

史匹堡 湯漢斯聯手打造3億美元戰爭影集《Masters of the Air》

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史匹堡與湯漢斯第3次合作拍攝戰爭影集。

史匹堡與湯漢斯第3次合作拍攝戰爭影集。

奧斯卡導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)、影帝湯漢斯(Tom Hanks)與著名製片Gary Goetzman，先後製作戰爭影集2001年《雷霆傘兵》(Band of Brothers)和 2010年《太平洋戰爭》(The Pacific)而大獲好評。3人合作的新作《Masters of the Air》於明年Apple TV+上架，完成「戰爭三部曲」。由《貓王》(Elvis)金球獎易影帝奧斯汀畢拿(Austin Butler)主演的《Masters of the Air》講述二戰時期美國空軍第100轟炸機隊的2號部隊，一次任務中傷亡慘重被另名為「血腥100」。隊中一群年輕士兵在25,000英尺空中，抵受極度寒冷和缺氧的環境下與納粹軍進行激戰，勢要剷除希特拉帝國。

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《貓王》男星奧斯汀畢拿擔首次正演戰爭片。

《貓王》男星奧斯汀畢拿擔首次正演戰爭片。

影集花近3億美元打造空戰場面。

影集花近3億美元打造空戰場面。

籌備2年用3億

這場二戰史上的關鍵戰役，史匹仕與湯漢斯籌備了2年時間，外界估計花了2.5億至3億美元製作，才能呈現空戰的壯觀景象。製片Gary Goetzman表示：「影集由非小說類改編，故事向二戰的第8空軍致敬，他們憑著勇氣和友情，成為二戰中擊敗希特拉的關鍵人物。」《Masters of the Air》在明年1月26日Apple TV+上架，首播先播兩集，之後每星期播1集。

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