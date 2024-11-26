史迪仔真人版電影登場！《史迪仔》LILO & STITCH前導海報與預告搶先睇

迪士尼經典動畫《扮嘢小魔星》改編的真人版電影《史迪仔》即將登上大銀幕！台灣官方近日曝光了前導預告及海報，電影預定於2025年5月在北美和台灣上映，香港上映日期尚未公布。
不過，台灣今日已經釋岀前導海報與預告，香港的史迪仔迷也可以先一睹為快！
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《史迪仔》講述夏威夷小女孩莉蘿（Lilo）因家庭破碎而感到孤單，與逃離邪惡主人的藍色外星人史迪仔（Stitch）相遇。史迪仔外表酷似無尾熊，超可愛的模樣讓人一見鍾情。兩人在地球上鬧出一連串笑話，並在彼此身上找到前所未有的友情與依靠。
導演與演員陣容
本片由《迷你網紅實貝秀》導演 Dean Fleischer-Camp 執導，真人版《阿拉丁》製作人 Dan Lin 擔任製片。
- 動畫原版導演暨史迪仔幕後配音 Chris Sanders 再度獻聲
- Maia Kealoha 飾演莉蘿
- Sydney Elizabeth Agudong 飾演莉蘿的姐姐蘭莉（Nani）
- Zach Galifianakis 配音史迪奇的發明家邪惡主人強霸博士（Dr. Jumba Jookiba）
- Billy Magnussen 則配音銀河系聯邦艦隊特工獨眼霹靂（Agent Pleakley）
《史迪仔》結合3D動畫與真人演出，將帶給觀眾全新的視覺體驗。這部電影不僅延續了原作的溫馨與幽默，更加入了現代技術的精湛製作，讓人期待不已。香港的迪士尼迷們，記得密切留意上映消息，一起期待這部充滿愛與友情的電影吧！