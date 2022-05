同Ivy So＠COLLAR撞樣 日本寫真女星原來係富二代王思聰緋聞女友

MV播放數未夠一日過50萬 COLLAR出道2日 IG追蹤人數完勝聲夢女團After Class

女團COLLAR食住師兄MIRROR大勢,迅速成為廣告界新寵。做得女團成員,難免會被評頭品足,有網友仲搞咗個個人COLLAR成員顏值排名。

而喺另一個post,有人放出一張水著相,激似COLLAR成員Ivy So(蘇雅琳),仲以為係Ivy未成名前影嘅!後來有巴打解說,小編先知道原來相中人係日本寫真女星佐野雛子(佐野ひなこ)。

呢個唔係Ivy So,係日本女星佐野雛子

呢個係Ivy So

論年紀,27歲嘅佐野雛子大過20歲嘅Ivy一截。而佐野主要係做平面模特兒,多數以水著示人,鬼咩!佐野有傲人F Cup身材,更厲害係腰圍只有20吋!

呢個係佐野雛子

呢個係佐野雛子

呢個係佐野雛子

呢個係佐野雛子

呢個係佐野雛子

唔少有眼光嘅巴打一早mark實佐野,而家佢IG有1百萬追蹤,當然大幅拋離Ivy So。而佐野最爆嘅係曾經俾傳媒影到佢同被稱為「落難闊少」嘅內地富二代王思聰,一齊喺上海玩夾公仔機。可惜消息一見光就冇晒下文。

呢個係Ivy So

呢個係Ivy So

呢個係Ivy So

