向太公開談論細仔向佑 崩潰直認慈母多敗兒

向華強與向太（陳嵐）最近再成話題人物，除了兩人日前在香港舉行記者招待會澄清破產及財困等傳聞外，向太近年經常開直播大談演藝圈內幕，日前自揭家事更引起熱烈討論。

向太開live公開談論細仔向佑的教育問題，坦言是過度溺愛導致教仔失敗，直認多年來的失誤，導致向佑走上錯誤的人生道路，承認自己親手毀了兒子，是她「一生的痛」，並深刻反思自己在教養方式上的缺失。