向太公開談論細仔向佑 崩潰直認慈母多敗兒

向華強與向太（陳嵐）最近再成話題人物，除了兩人日前在香港舉行記者招待會澄清破產及財困等傳聞外，向太近年經常開直播大談演藝圈內幕，日前自揭家事更引起熱烈討論。
向太開live公開談論細仔向佑的教育問題，坦言是過度溺愛導致教仔失敗，直認多年來的失誤，導致向佑走上錯誤的人生道路，承認自己親手毀了兒子，是她「一生的痛」，並深刻反思自己在教養方式上的缺失。
強調一視同仁
向太在影片中透露，向佑自幼覺得媽媽偏心哥哥向佐，不過向太強調一視同仁，無論游泳或網球都為兩子安排最好教練，最終向佐成績優異獲冠軍，向佑則混水摸魚，還控制不了臭脾氣，經常打人鬧事。向佑曾於2009年在港大鬧酒店，2015年更因毆打的士司機並揚言「你知不知道我爸是誰」，揚言父親是「全港最大社團龍頭大哥」，因襲擊及恐嚇司機於翌年被法庭裁定襲擊致造成身體傷害、刑事恐嚇及普通襲擊等三項罪名成立，被判入獄6個月。雖然向佑擁有優秀的繪畫天賦，其作品曾被學校收藏，但他拒絕在藝術領域發展，反而沉迷於追求快速致富的幻想，向太多次出資撐他創業，分別開過寵物店及餐廳，可惜均是失敗收場。向太自言直到50多歲才真正明白「慈母多敗兒」的道理，她曾瞞住夫向華強偷偷給向佑額外的零用錢，造就兒子揮霍無度的習慣，在向佑留學期間，每月電話費高達2萬港元，相比之下，大仔向佐僅花費2000港元，而且大多數是致電家人。
向太又稱，向佑從來不會主動打給父母，僅在要錢時才現身，她自嘲多年來都在用金錢「買安心」，長期瞞著丈夫偷偷給錢，甚至在兒子多次鬧出暴力與違法事件後仍選擇原諒。