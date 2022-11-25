吳亦凡判刑13年兼驅逐出境 都美竹︰終於等到了！

朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法並罰。都美竹得知消息後在微博留︰「終於等到了！」有網民對吳亦凡的判決感到疑惑，於是留言問道︰「是先服刑完畢再出境，還是直接出境在國外服刑？」都美竹就親自上線回答：「第一種」。

吳亦凡今次鋃鐺入獄，源於一名19歲網紅都美竹在網上踢爆對方以選MV女主角為由，以「酒桌選妃」的方式誘姦未成年少女，並稱當時發現不只是她一個受害者，而是共有8位少女有同樣遭遇。都美竹其後在網上愈爆愈多，更詳細說出事發經過，令大陸當局非常關注事件。

都美竹︰跟不好回憶說再見

都美竹當時在網上踢爆吳亦凡的罪行時，曾被網民指她發放假消息搏出名，未幾更有多段聲帶指她根本沒有證據，如今對方罪成入獄，可說是一洗冤氣！

她亦在微博寫下今次事件發生以來，她面對的問題及壓力，最後她寄語說︰「因為淋過雨，所以也想為別人撐把傘，很感謝大家這兩年的支持以及對我心理上的幫助。girls help girls 未來我會利用我的影響力幫助更多需要幫助的人，也會努力為家鄉做些貢獻。

不好的回憶就讓它隨著時間慢慢消逝吧。我珍貴青春裡被偷走的這幾年也是時候說再見了。至於未來怎麼樣，我也說不好，希望這個社會能多一些包容性，也希望我還能有機會繼續追逐自己的夢想，路還很長，反正天總會亮！」