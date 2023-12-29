吳千語爆施伯雄2019年已買鑽石籌備求婚 透露明年8月飛意大利辦婚禮

節目中，吳千語大爆原來在3年前（2019年）曾無意中在施伯雄手機裡看到一顆鑽石原石，並心想對方是否要求婚呢？她表示：「我就想到他是不是要求婚了，但是我一直都沒有問過他，因為我不想破壞這個驚喜，我覺得他會有點難過。所以我就假裝不知道，但是很奇怪的是，過了一年他都沒有求婚，我已經忘記了看過照片。」

現年30歲的吳千語（Karena)在本月16日與「百億富三代」施伯雄（Brian)低調在中環舉行證婚儀式，正式升呢成為豪門太太。繼吳千語日前在微博公開施伯雄去年10月手持大束紅玫瑰向她求婚的照片後，近日他們二人參與錄製的內地綜藝節目《愛的修學旅行》播出最新一集，當中吳千語更公開被求婚的經過。

直至去年吳千語的生日，施伯雄終於行動，令女方在毫無預警下送上驚喜，她表示：「有一年我生日的時候，我的朋友那群閨蜜，突然她們說你要講一下你的生日願望，我們要給你切蛋糕，所以你要上個咪，我們拍個影片。然後，我就去房間然後化妝師就給我弄，就一直弄我頭髮弄很久，我就想說弄完了吧！我可以出去。他說不行這裡差一點點，但是我也沒有想多，我以為真的是他要求比較高。」

吳千語透露求婚細節表示：「我出去之後，我那一群朋友就看着電腦的屏幕，然後這樣轉過來，每個人都眼泛淚光，我就覺得很奇怪，我生日有那麼感動嗎？不就生個日而已嗎？這時候，我最喜歡的那首歌就放出來了，然後我就一回頭，看到那個車上有一束很大的玫瑰花，而他就從背景板後穿西裝筆挺這樣走出來，所以是一個我完全沒有任何預感的一個求婚。」 她更表示三年前發現的鑽石原石就是現在戴其手上的求婚戒指，原來施伯雄三年前已秘密籌備婚禮，而好亦透露正式婚禮將在明年8月在意大利舉行。