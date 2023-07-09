吳卓羲被內地粉絲誤認係林峯　回應得體獲網民大讚「修養不錯」

現年43歲吳卓羲（Ron），喺2000年加入TVB被安排拍攝《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《學警》系列等經典劇集，與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒被譽為TVB四大小生。近年，吳卓羲專注於內地發展，密密接job嘅佢憑參加真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》人氣急升，更被內地網民封為「顏值天花板」，甚至比黃宗澤同林峯更靚仔。

「無聊至極 一d都唔尊重人」

有網民認為粉絲叫錯名好冇禮貌，留言話「亂喊名字會不會不禮貌」、「一點都不覺得好笑，只覺得沒禮貌」及「無聊至極 一d都唔尊重人」等等，不過就有粉絲解釋係特登叫錯，因為吳卓羲、林峯同黃宗澤好熟：「因為很熟 吳卓羲跟林峯黃宗澤就故意的」、「一人等於三人hhhhh」、「就是真粉才這樣的」及「講粵語的不會認錯他們，只是有意的玩梗而已吧」等等。

另外，亦有網民大讚吳卓羲回應得體及好靚仔，例如「這男的真是十幾年如一日啊」、「好靚仔」、「他還回應呢！修養不錯！」、「他好有禮貌」、「好可愛，哈哈」及「而家靚仔過林峯好多」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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