吳君如密謀踩場睇MIRROR紅館騷 孖Edan唱《辣到出汁》夠合拍

由吳君如擔任監製兼演出，呂爵安（Edan）、鄭中基和梁詠琪合演的溫情電影《闔家辣》，原定在農曆新年的賀歲檔上映，卻遇上疫情，如今終排除萬難改到暑假面世，君如與Edan接受本報專訪，君如揚言趁電影開畫後，會聯同拍檔踩場殺入MIRROR演唱會，講明希望能再踏紅館舞台。

對於《闔家辣》遲了多月才正式上映，吳君如百感交集說：「其實最主要係，香港冇咗過年，我相信全世界都冇咗恭喜發財、派利是，大家都唔敢出街。拍呢部電影嘅原意，並唔係拍一部賀歲片，我覺得就係由呢個疫情開始，聽到呢個故仔，係好多香港人嘅共鳴，就係喺屋企、Work from home，一家人聚埋一齊，我覺得呢個故仔好值得記載，就係代表咗好多人嘅共鳴。」《闔家辣》去年6月開鏡，當煞科後瞄準賀歲檔期，君如說：「拍完之後覺得幾好，我同鄭中基，而Edan又係新一代小諧星。」Edan聽罷即插咀：「我係小諧星啫，你哋唔係小諧星。」聚集不同年代的開心果，安排在農曆年上映最好不過，無奈受到疫情影響，全港戲院被迫關門，Edan表示：「好彩呢部電影唔算係圍繞新年，其實係圍繞疫情，雖然疫情就無法喺新年上映，依家疫情完結再上映，反而令到大家有更加深嘅體會。」

最難忘《金雞》搞笑床戲

論港產賀年電影，君如演程大嫂的《家有囍事》固然是經典，Edan當然有睇過，不過數到君如的作品中，他的首選卻是另一經典作《金雞》，除了對君如的床上戲感到搞笑外，他認為該片與《闔家辣》也有着同樣使命，記載了香港人的一些經歷。而跟一班前輩合作，Edan表示：「感覺好神奇，一啲拍咗咁多年嘅前輩，竟然變成自己嘅對手，成個感覺好搞笑，唔知應該點形容。希望自己可以參加更多唔同範疇嘅作品。」Edan一直想飾演轟轟烈烈的愛情片男主角，好似韓劇男主角般既有型又有錢，可以睇到觀眾好感動，身邊的君如笑指Edan已經合乎以上兩個條件(有型及有錢)，還大爆每次打電話給對方，Edan總是在拍廣告。過去一年，Edan已三度跟袁澧林（Angela）合作，在《闔家辣》內更有感情線，提起他與Angela的親熱場面，兩人即大喊：「嘩！咁要入戲院睇喇！」Edan形容是自己史上最大尺度，不過彼此本身熟絡，合作起來也不太尷尬，更希望各位「爵屎」不會呷醋。