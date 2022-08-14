吳君如澄清陳可辛取代魯庭暉傳聞 有問候Edan柳應廷

第46屆香港國際電影節昨日(13日)於尖沙咀舉行《焦點影人回顧展》展覽，獲選為今年《焦點影人》的吳君如與母親出席，並主持開幕儀式。君如被問到有關丈夫陳可辛加盟MakerVille做CEO取代魯庭暉的傳聞時，她直指：「傳得有點離譜。」她不諱言，陳可辛的才華在導演方面，沒做過電視，最想他能繼續拍電影，而非日日返工做高層，她形容丈夫是軍師，「他是我的軍師，簡直家長式鞭策我，幫到我好多。」
Edan趁停工學演戲
君如監製及主演的《闔家辣》，上映至今票房收逾3,000萬，她強調此片為香港觀眾而設，希望成績愈做愈好。至於片中主角Edan(呂爵安)因紅館演唱會嚴重意外而停工兩個月，她表示跟MIRROR成員Edan和Jer(柳應廷)因合作電影而相熟，亦有慰問兩人，她指Edan很堅強，不用特別開解，現正趁停工時間學演戲。她續稱無人想發生悲劇，希望傷者盡快大步檻過，各方面有圓滿結果。她認為MIRROR是香港未來人才，先讓他們沉澱，再以行動繼續支持，「《闔》片都想開續集，有工作會再找他們。」
失落影后 少少失望
提到早前失落金像影后，君如坦言有點失望，「少少啦，不過幾個對手都好勁。」她自言人生下半場盼能再奪一次影后殊榮。大會在她演出的140多部戲中選了10部分享。她稱最愛奪得影后的《洪興十三妹》、還有《金雞》、《歲月神偷》、《媽媽的神奇小子》及《闔家辣》，昨晚多位圈中好友包括黃秋生、鄭中基、柏安妮及女兒、關楚耀、谷德昭、鄒凱光及電影《媽媽的神奇小子》片中3位兒子亦有到場支持。