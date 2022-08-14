吳君如澄清陳可辛取代魯庭暉傳聞 有問候Edan柳應廷

第46屆香港國際電影節昨日(13日)於尖沙咀舉行《焦點影人回顧展》展覽，獲選為今年《焦點影人》的吳君如與母親出席，並主持開幕儀式。君如被問到有關丈夫陳可辛加盟MakerVille做CEO取代魯庭暉的傳聞時，她直指：「傳得有點離譜。」她不諱言，陳可辛的才華在導演方面，沒做過電視，最想他能繼續拍電影，而非日日返工做高層，她形容丈夫是軍師，「他是我的軍師，簡直家長式鞭策我，幫到我好多。」

Edan 趁停工學演戲 君如監製及主演的《闔家辣》，上映至今票房收逾3,000萬，她強調此片為香港觀眾而設，希望成績愈做愈好。至於片中主角Edan(呂爵安)因紅館演唱會嚴重意外而停工兩個月，她表示跟MIRROR成員Edan和Jer(柳應廷)因合作電影而相熟，亦有慰問兩人，她指Edan很堅強，不用特別開解，現正趁停工時間學演戲。她續稱無人想發生悲劇，希望傷者盡快大步檻過，各方面有圓滿結果。她認為MIRROR是香港未來人才，先讓他們沉澱，再以行動繼續支持，「《闔》片都想開續集，有工作會再找他們。」