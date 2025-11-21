吳家樂鄧兆尊數麻煩藝人 女星例遲2個鐘 打排球男星告狀令導演被炒

劉嘉玲與一眾藝人參與嘅內地綜藝節目《一路繁花2》中，談及一些耍大牌、不敬業的演員時，嘉玲姐大爆拍戲時遇上一名堅持只能拍「四分三側臉」的男演員，結果拖慢了整個拍攝進度，直言「很生氣」仲想借拍戲暴打對方，「到最後有一場戲是我要打他的，我想真打」。

娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅YouTube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞。

暗示女星姓氏

鄧兆尊試過同一名麻煩女星同劇但不同戲軌，大爆有人「例遲」至少2個鐘，令到同劇另一斯文演員都忍唔住爆粗鬧，但因為女星係主角，眾人敢怒而不敢言。吳家樂估女星姓氏係咪大姓，兆尊就話唔係，「佢個姓好『暖』」，並拎起手上保溫杯俾貼士。「呢隻係咩杯呀？」，幕後人員一講就明，保「溫」呀。