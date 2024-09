吳彥祖、馮德倫屬千禧年代香港影壇型男代表,二人合演楊凡執導電影《美少年之戀》已成同志片經典,日前兩人獲品牌邀請出席紐約時裝周,造就昔日CP再度公開合體!

今日,吳彥祖在個人社交網分享與馮德倫及《美少年之戀》另一拍檔舒淇的合照,三人在26年後再同框擺同樣甫士,吳彥祖感慨表示大家除了多了一些白頭髮,以及圖中左邊兩位已結婚成為夫妻外,對比26年來彼此沒有太大變化。不過,馮德倫卻在照片下抵死留言:「Can you crop yourself out pls」,叫吳彥祖裁走自己免做電燈膽,並加上一個笑到喊的emoji。