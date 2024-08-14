吳慷仁全裸衝擊電檢尺度 柯煒林攻台三級片《破浪男女》下月香港上映

台灣影史歷來最大尺度的色慾愛情電影《破浪男女》，在台灣當地上映以來引起極大迴響，掀起一片熱議。本片是導演楊雅喆繼第54屆金馬獎最佳劇情片《血觀音》後睽違7年的最新力作，起用金馬影帝吳慷仁配搭《青春18×2通往有你的旅程》女星劉主平、《紅衣小女孩》的梁湘華及《濁水漂流》香港演員柯煒林，四位主角幕前都毫無保留而自然流露演繹這部「最美的愛情動作片」。 《破浪男女》已定9月26日在香港上映，金馬導演楊雅喆瞄準了台灣都會男女的網路約炮文化：「激情、無負擔，而且可逃避現實的現代生活」，因此《破浪男女》大膽而廣泛地涉獵了各種與性相關的話題，包括兩性以外的第三性之一跨性別人士、同性戀、三人行性愛（3P）、施虐與受虐（SM）、綁縛與調校（Bondage & Discipline）等等，《破浪男女》是吳慷仁從影以來最大膽一次，更首次正面全裸登場，吳慷仁坦言當初沒看劇本就接演，當下得知電影內容後，其實跟廣大觀眾一樣驚訝！但對於要幕前正面全裸，吳慷仁表示並不尷尬：「拍攝的人心態很重要，如果有所顧忌，在作品中大家也會看到。影視作品很誠實，我當下全裸走過去沒有疑問，很舒服的狀態。」吳慷仁亦是首次飾演情聖角色，同時又是離婚的單親爸爸，片中他享受周旋於眾多性伴侶之間，文藝又多情，「冧女」、挑逗、情慾告白樣樣齊，並有多場激情床戲。

另外三位主角劉主平、梁湘華、柯煒林在《破浪男女》中也是尺度大開的演技大戰；劉主平飾演愛約炮的小綠，她在戲中是一位跨性別女性，對性的態度開放，對性高潮更充滿好奇。但對劉主平來說，最難演的反而不是床上戲， 而是水底戲！因為是情慾內容，但在水中要閉氣又要放鬆表情，她回憶說：「那些模特兒老師超厲害，把體位變成像跳舞！因為安全起見，我們每次拍攝都有限制時間，每次三個八拍，但對我來說跟一輩子一樣久。」另一女主角梁湘華飾演的白Q，卻要透過 SM 的過程找到快感和救贖，其中一幕她被綑綁後遭柯煒林的角色整個人凌空吊起並放到桌面上，畫面極具衝擊力，令人印象深刻。梁湘華表示：「電影裡跟BDSM有關的演出，演員都經過很充足的學習與練習，被舉起這個過程在拍攝前就彩排演練過，我對柯煒林的臂力非常有信心。」

柯煒林是全片唯一來自香港的演員，導演因為看過《濁水漂流》而邀他合作，這也是他的台灣電影處男作。柯煒林在片中飾演出租猛男繩縛師Uberdick，藏在一身亮面乳膠連身衣與幪面頭套下，神秘、粗暴同時又敏銳而憂鬱，脫下SM戰衣後卻是被女友狠飛的失戀毒男。柯煒林跟梁湘華上演多場沒有裸露卻依然性感的繩綁調教戲，用繩索牽動梁湘華的肉體與心靈。然而令他最難忘的卻是他「被侵犯」的戲份：「導演想要把男生也會有被強暴的那種感受拍出來。對於 Uberdick 來說，在客人面前，戴頭套其實是他最舒服和私密的防線。有一場戲是梁湘華想要把我的頭套脫掉，在那瞬間，我真的覺得有被侵犯的感覺，但那是情緒上跟心理上的。」無論是視覺上與情緒上，《破浪男女》都給觀眾帶來非一般的衝擊。《破浪男女》電影將以最真誠、最直搗內心的力度，挑逗撩起觀眾最深層的慾望，亦挑釁沒有規範的愛情真像。導演還表示，最極致、最完整的感官享受與內容，只會在電影院裡才可以完整體驗到。電影公司透露，為了保護演員，考慮未來線上只會播放刪剪版。所以戲院上映的版本會是唯一的完整版本。