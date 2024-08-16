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娛樂
2024-08-16 14:40:36

吳文忻乳癌復發「有等死嘅感覺」　前港姐季軍冀鼓勵同路人

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49歲前港姐季軍吳文忻受訪自爆乳癌復發擴散淋巴腺：有等死嘅感覺

49歲吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）1998年參選港姐奪季軍入行，曾參加多套電視電影作品，之後於2011年與「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚後就慢慢淡出娛圈，專心相夫教女。不過，最近佢罕有接受媒體訪問，自揭兩年前曾患乳癌，而今年更是第三期復發，並擴散至淋巴腺。

好少睇醫生同食西藥

Nathaliie透露兩年前做Facial時發現左胸有硬塊，之後就到醫院接受檢查，發現係乳癌。

崇尚自然療法嘅佢，直言好少睇醫生同食西藥，當時醫生有提議做化療，不過佢好快就決定要做手術切除癌細胞，其後亦都冇再接受電療及化療等便出院，只係要每半年覆診一次。去到今年覆診，Nathaliie發現癌細胞變大好多，由兩年前大約2.5cm變到5-6cm，更加擴散至淋巴腺，所以要一定要做化療同免疫治療。

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希望醫好自己幫到人

一向報喜不報憂嘅Nathaliie本來都唔希望太多人知，就連父母同大部分朋友都唔知，但有一次接受化療後開始認為唔可以再收收埋埋，更指「自己喺屋企我覺得有等死嘅感覺」所以決定受訪公開病況，勇敢面對並鼓勵同路人，亦都直言「想俾自己多啲正能量去打呢場仗，希望醫好自己幫到人。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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