吳文忻乳癌復發「有等死嘅感覺」　前港姐季軍冀鼓勵同路人

49歲吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）1998年參選港姐奪季軍入行，曾參加多套電視電影作品，之後於2011年與「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚後就慢慢淡出娛圈，專心相夫教女。不過，最近佢罕有接受媒體訪問，自揭兩年前曾患乳癌，而今年更是第三期復發，並擴散至淋巴腺。

好少睇醫生同食西藥

Nathaliie透露兩年前做Facial時發現左胸有硬塊，之後就到醫院接受檢查，發現係乳癌。

崇尚自然療法嘅佢，直言好少睇醫生同食西藥，當時醫生有提議做化療，不過佢好快就決定要做手術切除癌細胞，其後亦都冇再接受電療及化療等便出院，只係要每半年覆診一次。去到今年覆診，Nathaliie發現癌細胞變大好多，由兩年前大約2.5cm變到5-6cm，更加擴散至淋巴腺，所以要一定要做化療同免疫治療。