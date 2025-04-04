吳文忻癌症末期心態改變要共存 爆醫生問意願：有事幫唔幫你插喉？

現年50歲的吳文忻(現名吳忻熹) 去年8月自揭乳癌復發第三期擴散至淋巴腺，吳文忻一直積極接受治療，可惜日前她透露細胞變異擴散去尾龍骨變第四期，腫瘤更不斷擴大，及後她在三管齊下的治療下，發炎的腫瘤終於縮細。吳文忻近日開直播坦言心態改變，要與癌細胞共存。



吳文忻一直勇敢對抗病魔，近日她與嫲嫲慶祝99歲生日，相中見她精神不俗，與嫲嫲頭貼頭合照，並寫道：「我嫲嫲99歲生日了！我細個佢好鍾意咬我手臂，細個覺得做乜無端端咬我，當時嫲嫲話咬我即係錫我！但是我細個聽完百思不得其解！現在我明白了，因為現在我也很喜歡，好想咬我兩個女兒呢！嫲嫲，生日快乐！身体健康！#99歲#99歲生日快樂。」其後，吳文忻分享自己的病況，雖然外界認為四期癌症是末期，但她不認同，並表示不要被打沉：「我嘅角度唔係末期，我覺得自己仲係有得醫，可以好返。心態好緊要，千祈唔好畀醫生一啲說話打沉你。之前入院，有個醫生巡房時同我講︰『吳小姐，你都要諗定，到時有咩事嘅話，幫唔幫你插喉？』佢要知道我意願。嗰下聽完，突然感到係咪距離死亡好近，俾醫生一番說話搞到忐忑，當然我亦好明白，呢個係好現實問題，醫生做法係啱。不過我覺得，就算呢度醫生搞唔掂，唔等於其他唔得，所以千祈唔好被打沉，盡力就夠。」



吳文忻坦言現時心態大變，以往經常說同癌細胞打仗，她表示其實打仗都會兩敗俱傷，化療好懷的細胞都會殺死，並謂：「我而家會同癌細胞傾偈。我曾經上一啲課堂，知道細胞都有意識，所以會同自己講，以後會對你好啲，會愛你多啲，你乖啦！快啲變返正常細胞，或者快啲走，否則冇辦法之下，就要用毒藥毒死(化療)你喇！我不斷同佢傾，其實都可能係一種好好嘅自我治療，你唔係同佢抗衡，而係共存，心態唔同，感覺都唔同。」