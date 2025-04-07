吳文忻相隔一個月再度入院情況令人擔心 網民送正能量打氣

現年50歲的吳文忻(現名吳忻熹) 早前透露乳癌復發，癌細胞變異擴散至尾龍骨變第四期。近日她開直播時坦言心態已改變，表示要與癌細胞共存。吳文忻上月因肺心積水以及細胞變異等問題，並住院16天，相隔一個月後，昨晚（6日）她貼出身在醫院的照片透露再度入院，情況令人擔心。吳文忻日前分享短片表示要與癌細胞共存後，昨晚突貼出發燒至38度，並再度入了醫院的照片，相中只見她手部吊針，並寫道：「又入院」但就未有交代病情，令人非常擔憂，網民都紛紛留言送上正能量為她打氣。

吳文忻前天才分享女兒幫她剃光頭的片段，片中囡囡更親吻媽咪作鼓勵，吳文忻亦發長文分享感受直言「接受 、放下 、面對」這6個字看似簡單，但她也花了3年才真正領悟到： 「雖然現在是第四期，亦是人們所講的末期，當中嘅治療係會有辛苦，有痛，有唔舒服，但係反而我的鬥志和勇氣，比過去更堅強，因為沿途一直有你，有你，和你，每一個朋友，每一個網民，每一句加油，每一句支持，都深深壯大了我的鬥志，我想，我的人生就是要充滿經歷才會學懂，我衷心感激每一位給過我愛和支持的人，就是你們令我從新認識一個不一樣，充滿愛的世界！感激！感恩！」吳文忻續透露現正接受幾種不同治療和輔助治療，並決定和癌細胞和解，與癌共存，並謂：「我深信一定好快就會康復好返，好返之後，我希望會做好多更有意義嘅事，去活出我自己更精彩的第二人生！」

