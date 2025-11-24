吳日言英國開餐廳 為1,400港元拍片公審業主

41歲前歌手吳日言(Yan)，上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除了忙於照顧家庭，最近更操故業在雷丁開餐廳；然而餐廳由計劃至今波折重重，吳日言除年初被爆找設計師為餐廳設計和印刷走尾數，雙方隔空「開戰」，其後她於小紅書為餐廳開設帳戶作宣傳之用時，帳戶又被舉報下架。日前，她就與餐廳業主發生爭執。

吳日言今年5月在英國倫敦西部雷丁開餐廳，並簽了18年超級長約，可惜開業不足半年，吳日言卻拍片公開表示遇到「麻煩業主」，並在社交網拍片數臭對方，她寫道：「好多人都想聽故仔，我就幫Mr Trouble開一個節目，講吓佢嘅故仔。多謝收看 #我的麻煩業主 #mrtrouble」。

