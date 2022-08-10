吳林峰感激張敬軒教路 黃妍聯乘小塵埃Michael C限定演出

Live Nation HK將於8月12至14日、一連三日假亞洲國際博覽館舉行全港首個以「852」為主題的「Awaken Festival覺醒文化活動」。「852FES」聯乘音樂平台「Ones To Watch」邀請多位本地年輕音樂人包括唱作歌手吳林峰、「文青女神」黃妍及組合Nowhere Boys等輪流演出，讓觀眾從視覺和聽覺擁抱本地文化。

歌曲融入本地文化

去年摘下「年度作曲人」的吳林峰也坦承熱愛舊式港味，兒時喜歡在士多買汽水、吃零食，那些年的人情味至今仍難以忘懷；他直言創作歌曲《巴士光年》時，融入了不少香港特色：「這歌的主題和大家的日常息息相關，就是巴士路程和塞車，大家應該也經歷過。」早前擔任張敬軒演唱會嘉賓後，吳林峰自言獲益良多，期望應用於周五(12日)的音樂舞台上，「我也有向他請教咬字方法，為他說了很多我唱歌時沒有注意到的小習慣，令我對唱歌多了一點概念，希望接下來的Live Show能帶給大家驚喜！」

熱愛近距離互動

文青系唱作歌手黃妍將於本周六(13日)聯乘小塵埃和Michael C以限定組合「平原習作」演出，她透露早已為樂迷準備「特別禮物」：「除了獻唱自己的歌曲外，亦會分別和小塵埃、Michael C合唱沒有演出過的歌曲。」過去曾舉辦讀書會、社會實驗的她亦直言喜歡和歌迷近距離接觸。」