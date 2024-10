吳紫韻IG晒婚照宣布閃婚 曾令潘梓鋒襲擊鄒兆霆

TVB娛樂新聞台32歲前主播吳紫韻(Purple),今日Instagram上載多張婚照宣布結婚,並寫道:「Ever Thine, Ever Since, Ever Ours. 感恩遇上,餘生有你 #我們結婚了。」相中的Purple著上兩款低胸白色婚紗,與丈夫深情對望,她臉上靈出幸福的笑容,與她無名指上的3於鑽戒,同樣璀璨燿眼。

有指Purple的圈外人丈夫是一位富二代,兩人於半島酒店舉辦婚宴,有傳媒向她求證婚訊時,她直認結婚,又以老公稱呼另一半,更稱:「多謝大家祝福 !屋企人同朋友都非常開心。」Purple指,由於丈夫是圈內人,本身營商的他想低調,所以不便透露對方身份。她又稱,今次算是閃婚,直言丈夫突然求婚,她就直接應承沒有細想,因為自己已到適婚年齡。