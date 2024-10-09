吳紫韻IG晒婚照宣布閃婚 曾令潘梓鋒襲擊鄒兆霆

TVB娛樂新聞台32歲前主播吳紫韻(Purple)，今日Instagram上載多張婚照宣布結婚，並寫道：「Ever Thine, Ever Since, Ever Ours. 感恩遇上，餘生有你 #我們結婚了。」相中的Purple著上兩款低胸白色婚紗，與丈夫深情對望，她臉上靈出幸福的笑容，與她無名指上的3於鑽戒，同樣璀璨燿眼。

有指Purple的圈外人丈夫是一位富二代，兩人於半島酒店舉辦婚宴，有傳媒向她求證婚訊時，她直認結婚，又以老公稱呼另一半，更稱：「多謝大家祝福 ！屋企人同朋友都非常開心。」Purple指，由於丈夫是圈內人，本身營商的他想低調，所以不便透露對方身份。她又稱，今次算是閃婚，直言丈夫突然求婚，她就直接應承沒有細想，因為自己已到適婚年齡。