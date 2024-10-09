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娛樂
2024-10-09 21:48:00

吳紫韻IG晒婚照宣布閃婚 曾令潘梓鋒襲擊鄒兆霆

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新婚的Purple，一臉幸福。

新婚的Purple，一臉幸福。

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TVB娛樂新聞台32歲前主播吳紫韻(Purple)，今日Instagram上載多張婚照宣布結婚，並寫道：「Ever Thine, Ever Since, Ever Ours. 感恩遇上，餘生有你 #我們結婚了。」相中的Purple著上兩款低胸白色婚紗，與丈夫深情對望，她臉上靈出幸福的笑容，與她無名指上的3於鑽戒，同樣璀璨燿眼。

 

有指Purple的圈外人丈夫是一位富二代，兩人於半島酒店舉辦婚宴，有傳媒向她求證婚訊時，她直認結婚，又以老公稱呼另一半，更稱：「多謝大家祝福 ！屋企人同朋友都非常開心。」Purple指，由於丈夫是圈內人，本身營商的他想低調，所以不便透露對方身份。她又稱，今次算是閃婚，直言丈夫突然求婚，她就直接應承沒有細想，因為自己已到適婚年齡。

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Purple指，丈夫是生意人，所以不便公開對方身份。 Purple今日IG晒相閃婚照。

城大畢業的Purple，曾到韓國做交換生，2018年以模特兒身份入行，加入TVB後曾於《美女廚房》、《 32夜》及《識玩旅行團》等節目演出，2019年成為TVB娛樂新聞台主播。她最為人熟知的事情，就是《東張西望》主持潘梓鋒，因為她而打傷《愛．回家》演「賈明昇」的鄒兆霆，被控一項傷人罪，被判罰款兼守行為36個月。 Purple之後與鄒兆霆拍拖，但去年12月傳出兩人已經分手。

Purple曾令潘梓鋒、鄒兆霆為她爭風吃醋。 潘梓鋒因Purple而打傷鄒兆霆。 鄒兆霆受訪時稱，與潘梓鋒的衝突屬於誤會。

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