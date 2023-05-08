吳耀漢逝世｜吳嘉龍揭父親曾想死 5月8日設靈「與爾仝笑」悼亡父

分享父子對話

吳耀漢與外籍妻子Susan於1965年結婚，育有3女1子，其演員兒子吳嘉龍昨晚(7日)於首度於社交平台就父親離世發文，他上載父子合照，以英文分享與4月某天早上與父親生前的對話，他走到父親床邊叫醒對方吃早餐，父親跟他說：「I tried to die last night, didn't work.(我昨晚嘗試自殺，但不成功。)」吳嘉龍則回應：「Maybe try something you're good at, like living.(或許試試一些你擅長的事情，例如生活。)」然後二人相視而笑，「We both laughed. But we both knew.(我們都笑了。 但我們都知道。)」

吳嘉龍表示：「Like all things in life. Laughter or sorrow, happiness or fear. We will look back, sometimes with regret, sometimes with joy. And remember, this too shall pass.（就如生活中的所有事物一樣。歡笑和哀傷，快樂或恐懼。我們會回首往事，時而遺憾，時而欣喜。請記住，這也會過去。）」他在限時動態公布父親喪禮的詳情，以「One Last Laugh」、「與爾仝笑」悼念亡父。