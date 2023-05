吳耀漢逝世｜吳嘉龍揭父親曾想死 5月8日設靈「與爾仝笑」悼亡父

分享父子對話

吳耀漢與外籍妻子Susan於1965年結婚,育有3女1子,其演員兒子吳嘉龍昨晚(7日)於首度於社交平台就父親離世發文,他上載父子合照,以英文分享與4月某天早上與父親生前的對話,他走到父親床邊叫醒對方吃早餐,父親跟他說:「I tried to die last night, didn't work.(我昨晚嘗試自殺,但不成功。)」吳嘉龍則回應:「Maybe try something you're good at, like living.(或許試試一些你擅長的事情,例如生活。)」然後二人相視而笑,「We both laughed. But we both knew.(我們都笑了。 但我們都知道。)」

吳嘉龍表示:「Like all things in life. Laughter or sorrow, happiness or fear. We will look back, sometimes with regret, sometimes with joy. And remember, this too shall pass.(就如生活中的所有事物一樣。歡笑和哀傷,快樂或恐懼。我們會回首往事,時而遺憾,時而欣喜。請記住,這也會過去。)」他在限時動態公布父親喪禮的詳情,以「One Last Laugh」、「與爾仝笑」悼念亡父。