吳耀漢逝世｜妻證死訊深感悲痛 吳啟華送別表舅父 馮淬帆麥浚龍發文悼念

吳耀漢傳出昨晚(9日)離世的消息，其妻子今日證實吳耀漢死訊，回覆傳媒指「Yes, unfortunately it is. Family is grieving and request privacy at this time.」(深感不幸，家人感到悲痛，希望能給予私人空間)，吳耀漢終年83歲。

吳啟華：表舅父，一路走好 吳耀漢生前拍下無數影視作品，跟同代或年輕一代電影人均有合作，不少藝人或導演都在社交平台發文悼念這位一代笑匠。其中吳啟華在微博轉發有關死訊，寫道：「舅父一路好走。」他留言：「還記得小時候我們一家人去看您第一部電影《一支光棍走天涯》的首映禮，當時您已經是我們的偶像，感謝您一直以來對我媽的幫助和照顧，表舅父，一路走好！ 啟華永遠懷念您！」不悉網民發現二人是親戚大感驚訝。 馮淬帆：香港極少數有感情的朋友 而跟吳耀漢在《五福星》電影系列合作的馮淬帆，在社交平台發文，「驚聞吳耀漢辭世，不勝傷感！老哥是我當年在香港極少數有感情的朋友，想不到已無再聚之緣！李察老哥；一路好走，願你在天上永享安樂！」

麥浚龍：永遠懷念最有默契的共聚 吳耀漢自九十年代中開始減產，至2013年在麥凌龍執導的《殭屍》復出，他在戲裡化特技妝扮殭屍，令觀眾留下深刻印象。麥凌龍在社交平台上載吳耀漢的黑白照片，發長文悼念，「永遠懐念與這位前輩的合作。還記得拿著『殭屍』的手稿劇本和他坐下，我跟他說這是一齣幽暗童話，有別於以往的既定魔神界線，我想要的不是糊塗式的「搞笑」，而是會心微笑的幽默感。他問了我很多有關我眼中何謂『幽暗童話』的定義及想法，我拿過電腦和耳機給他說，電影雖然未拍，不過原聲配樂已準備好八八九九。」吳耀漢戴上耳機，聽過配樂後，笑著對麥浚龍說：「等了懂分別這條界線的電影很久了。」 麥浚龍回應他說，「我沒有任何電影科班的經驗，只得這團亂力血熱和信念。」但吳耀漢笑說，「帶著科班經驗卻欠血熱精神的他遇過無數。」當時麥浚龍沒有任何執導經驗，但吳耀漢仍答應演出，麥浚龍續寫道，「我們就此握過手，他說就為此而一同豁出去吧。二十八歲的膽大不奇，坐著摸著肚子的他膽子比我更大。於現場時，一舉手一投足，一坐一動一口茶，都能與我滿帶默契。殭屍到了現在依然是我於拍攝上最艱辛的作品。每一個鏡頭都不下數十次的調整重來。能夠給予我最有默契的共聚，最談笑風生的全程投入。感謝前輩你。常說，散聚有時。音容宛在。」