吳耀漢逝世｜妻證死訊深感悲痛 吳啟華送別表舅父 馮淬帆麥浚龍發文悼念

吳耀漢傳出昨晚(9日)離世的消息,其妻子今日證實吳耀漢死訊,回覆傳媒指「Yes, unfortunately it is. Family is grieving and request privacy at this time.」(深感不幸,家人感到悲痛,希望能給予私人空間),吳耀漢終年83歲。