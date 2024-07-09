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娛樂
2024-07-09 16:34:49

吳若希IG Story公審老公陪女同事搭車：趷起條尾都知你做咩

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吳若希今早出story寸老公，嬲到「L」到出埋。

吳若希今早出story寸老公，嬲到「L」到出埋。

32歲吳若希(Jinny)2017年與澳門富二代男友何兆鴻(Alex)結婚，育有一對子女。婚後偶爾傳出小風波，Jinny又愛將家事公開，今日更在IG公審老公，爆他陪女同事搭港鐵。Jinny今早1052分出Story分享與老公的微信對話截圖，Jinny寸老公：「好L sweet~~仲可以同人一齊搭地鐵返工。」Alex回覆：「我要佢簽MPF。」Jinny咬住唔放：「真係好大原因呀~~叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵。你唔好俾人影X到啊~」之後Alex開始躁：「其實我真係已經好多野()煩，我唔明點解我咁樣我都要比()人鬧，我唔同你講鬧我都正常，我真係做野()，我之前幾年做垃圾做唔到野()又鬧，我而家做正經野()都鬧。」Jinny繼續唔放過老公：「做嘢又要俾我鬧？你做啲咩俾我鬧？」

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Jinny經常分享快樂家庭照，但偶爾又會鬧爆老公。

Jinny經常分享快樂家庭照，但偶爾又會鬧爆老公。

到第2個story，又鬧下又體諒下咁。

到第2個story，又鬧下又體諒下咁。

之後叫大家放心，佢冇嬲，最愛係一對子女。

之後叫大家放心，佢冇嬲，最愛係一對子女。

「男人身有屎就話好多嘢煩」

Jinny在截圖打上多字，暗示老公揾藉口：「其實呢，女人呢係好敏感嘅。你趷起條尾都已經知你會做咩㗎。男人呢~就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪返女人唔體諒佢。」之後，Jinny出了多個story，叫大家唔好誤會何生，因為女同事與何生住得近等等。仲公開保險女agent卡片，並留言：「對唔住，頭先令到大家有誤會。呢個agent非常好，亦都唔係何現時所用緊嘅agent~story曝光後，惹來網民熱烈討論。有人話Alex：「肯定佢()唔止俾人捉到一次啦。」Jinny先鬧爆，之後又叫大家唔好誤會。究竟係寸緊老公定自己搞錯咗件事？

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呢個story應該係同女agent對話，Jinny仲帶點怒氣。

呢個story應該係同女agent對話，Jinny仲帶點怒氣。

最後再次叫大家唔好誤會，仲分享埋agent卡片，話介紹一下。

最後再次叫大家唔好誤會，仲分享埋agent卡片，話介紹一下。