吳若希IG Story公審老公陪女同事搭車：趷起條尾都知你做咩

32歲吳若希(Jinny)2017年與澳門富二代男友何兆鴻(Alex)結婚，育有一對子女。婚後偶爾傳出小風波，Jinny又愛將家事公開，今日更在IG公審老公，爆他陪女同事搭港鐵。Jinny今早10點52分出Story分享與老公的微信對話截圖，Jinny寸老公：「好L sweet呀~~仲可以同人一齊搭地鐵返工。」Alex回覆：「我要佢簽MPF。」Jinny咬住唔放：「真係好大原因呀~~叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵。你唔好俾人影X到啊~」之後Alex開始躁：「其實我真係已經好多野(嘢)煩，我唔明點解我咁樣我都要比(俾)人鬧，我唔同你講鬧我都正常，我真係做野(嘢)，我之前幾年做垃圾做唔到野(嘢)又鬧，我而家做正經野(嘢)都鬧。」Jinny繼續唔放過老公：「做嘢又要俾我鬧？你做啲咩俾我鬧？」