呂濤米Lo 花Son Show｜呂爵安Edan罕有哽咽訴心事 花姐因一事耿耿於懷

《呂濤米Lo Seoul》上周已播畢，不少鏡粉都大讚是近一年的高質MIRROR團綜，大感意猶未盡。ViuTV昨日(26日)起加推一連四集的《呂濤米Lo 花Son Show》，讓MIRROR背後的女人黃慧君(花姐)，與「妹豬組」成員逐一展開深情對話，向來被指淚腺閉塞的Edan罕有地哽咽，不少粉絲表示睇到眼濕濕，留言希望由「妹豬組」延伸所有鏡仔，盼能拍足12集，讓花姐與12位鏡仔打開心扉談心事。

昨晚播出的一集由呂爵安(Edan)打頭陣，花姐由《全民造星》的監製到現在成為他們的經理人，與12子一同走過高山低谷，但原來Edan是唯一沒有私底下單獨見面的成員，令Edan大感驚訝，花姐解釋：「因為你唔講內心嘢俾人聽。」Edan則自言對花姐已是毫無保留。兩人從Edan被選入「妹豬組」說起，花姐直言「妹豬組」目標是打造漫撕男小組，起初沒考慮過Edan：「本身係想好似《流星花園》咁4個靚仔，點會諗到佢。點知神推鬼㧬就俾咗佢入咗嚟。所以覺得呢組都仲係有啲缺陷。」被嫌唔夠靚仔的Edan笑指自己是缺陷美，反正已獲Super Junior 成員始源認證靚仔，更反擊說：「換過個囉，有乜所謂！」花姐更大爆曾向Edan提出要將他包裝成王子，但要在一年內不可「抖腿」(䟴腳(un 腳) 、講粗俗說話等，結果Edan一日內破戒，令花姐哭笑不得。 花姐提及當初成立MIRROR，曾直言簽Edan是做團體的「配襯」時，但他毫不介意並爽快答應：「當初就係想入行只有21歲，冇咩好輸，而家有個機會嘅話點解唔把握？可以做到12個入面其中一個都偷笑喇，仲怨啲咩呀！」雖然當初不算突出，但Edan很快就在《MIRROR GO》展現的綜藝感，令他很快被看見，花姐形容，「佢嘅成功因為佢係機會主義者，即係有乜都做。」把握沒個機會固然是好，但花姐擔心太多工作，影響Edan的表現。Edan直言，當初加入MIRROR的目標，已超額完成，「但人好奇怪，當你得到咗之後，你冇特別快樂。」花姐亦有同感，成立MIRROR讓各成員圓夢，「其實某程度上，我見你哋，冇因呢樣嘢而開心，反而好心煩惱，甚至越嚟越唔開心。」不過Edan認為這不完全是花姐的責任，「我哋加入MIRROR擁有嘅嘢，一定比冇加入MIRROR更多。」至於何以不開心，Edan坦言，以前沒想太多，純粹是做好每項工作，但不知不覺累積壓力，連思考甚麼是快樂也沒時間。



寧願自己消化不快 談到如何疏導情緒，Edan直認以前較封閉和保護自己，但現在也會主動跟花姐或Anson Lo等分享，「以前好少講自己嘅嘢或諗法，唔舒服都唔會講，永遠都自己消化；另外，可能我想自己係一個好開心好理性和正面嘅人，所以有唔開心都唔會表現出來，大家都需要好開心好有energy嘅Edan。」不過他亦表示近年心態有轉變，逐漸願意打開心扉。接著，氣氛一轉，兩人談到彼此缺點時，Edan貫徹率直抵死的作風，「佢好睇心情，心情好同唔好，處理同一件事或問題，可能有好大落差，加上佢硬項頸，如果遇著心情唔好，你就要收聲。同埋佢有種欺善怕惡。」 花姐視Edan為心靈支柱 談到最需要對方的一刻，身為經理人的花姐坦言，很多時有苦無路訴，但若要找人傾訴，必會想到Edan，「佢都係我喺工作中，其中一個心靈支柱。」Edan笑言可能自己亂噏可逗花姐笑，但他感慨指花姐近年少了找自己分享心事，一度忍不住眼濕濕哽咽：「以前花姐唔開心嗰陣都會搵我，但係近年少咗。就會諗會唔會係我帶咗好多麻煩俾佢。以往我都唔使佢擔心，突然想喊，但不知不覺間都有加重咗佢嘅負擔。」花姐不覺Edan加重其工作負擔，但自爆曾有一段時間因擔心Edan，迷信地買玉墜送給他，希望他發展順利。她又指Edan在演戲、綜藝和唱歌各方面，近期發現他最適合「唱作」。

擔心Edan踩鋼線墮下 花姐自言因未能為Edan爭取更好成績，而耿耿於懷，例如在《E先生連環不幸事件》後，未能在音樂上助他挑選更好的音樂作品，以獲取更佳成績，「每次去到頒獎禮，我都唔敢面對你或Jer，盡量行遠少少。」Edan反指自己對頒獎禮沒太大感覺，自覺紿終未算唱得很好，仍要繼續進步。花姐直言最擔心Edan踩鋼線，「佢做每件事，唔係用正常途徑去做，佢做自己諗法想有突破，但嗰件事係有危機，我驚萬一你跌落嚟，大家只會踩你一腳。」所說的踩鋼線是直接表達意見或開Live，每次send訊息叫他停止，都不獲理會。 花姐坦言Edan善良和容易心軟的性格，擔心他會容易被人欺騙，Edan直言很多時不吐不快，但認為能集合眾人力量，才能做到做好的工作，「對於有感情或重視的人，很容易心軟。以前覺得攞個心出嚟就得，但有時發現我真心為人好，有時人哋唔係咁諗，近期發現未必係咁。」她指十分想念剛出道的Edan：「以前嘅你係一個好勇敢、開心嘅男仔，宜家係無咗當初嘅快樂。我心面仍然掛住會反白眼嘅Edan，希望未來相處嘅日子都會見到嗰個Edan」。聞言的Edan隨即打破感動時刻：「我都好掛住初出道好瘦嘅花姐，希望未來日子仍然可以見到好瘦嘅花姐」。