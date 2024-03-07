熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-07 22:17:13

呂爵安史上最7劇透陰影下爆新歌名 Edan：一世英名盡毁

分享：
Edan自嘲一世英名盡毀。

Edan自嘲一世英名盡毀。

MIRROR將於本月12日在英國倫敦展開海外首場巡唱，返港為月底上映的電影12怪盜宣傳後，下月又再出發到美加開show。早前隊長楊樂文(Lokman)受訪時已透露，屆時會推出團歌和小組歌曲，多位成員包括Anson Lo(盧瀚霆)、柳應廷(Jer)和李駿傑(Jeremy)等亦先後預告為新歌錄音和拍MV，呂爵安(Edan)昨晚亦在IG限時動態玩「劇透」，不料卻爆了歌名油麻地莎士比亞》，嚇到差點標眼淚，更自認「On_」。

Edan上載發現劇透歌名的低頭遮臉的沮喪自拍照。 Edan在IG Story上載歌詞紙，透雼錄新歌進度。

Edan：點解我會咁on_

Edan在IG story上載新歌樂譜照片，遮了歌詞、作曲和填詞人，只顯示監製是Edward Chan，寫到「劇透一句俾大家」。不過，他沒留意固定歌詞紙的夾仔沒有遮蓋歌名，在陰影下看到歌名是油麻地莎士比亞》，不少fans立即私訊指出歌名，他索性出po自嘲，上載發現劇透歌名的低頭遮臉沮喪自拍照，以及一小段新歌前奏，寫道，「一世英名盡毁點解我會咁on_我決定用呢個post去提醒自己唔好再犯同樣嘅錯，同埋既然都劇透咗個歌名唉，唔爭在俾多少少你啦 (rough cutnot final)」。

Edan收到fans私訊告知歌名，才驚悉自己劇透歌名。 Edan發現陰影下新歌名早已曝光。

嚇到爭啲標尿

Edan以hashtag寫道「係啊我係油麻地莎士比亞」、「被逼差唔多成個月前就宣傳新歌」、「咩玩法」、「埋藏在陰影下的歌名」、「真係唔會留意到呢」、「一出完個story」、「見到有人DM我油麻地莎士比亞」、「我真係嚇到爭啲標尿」、「點解我咁聰明」、「史上最強劇透」、「史上最7劇透」。膠戰爺爺岑珈其留言，「好聰明嘅宣傳手法，叻仔」，隊友Jeremy則以大笑表情符號嘲笑他。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受