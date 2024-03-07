呂爵安史上最7劇透陰影下爆新歌名 Edan：一世英名盡毁

MIRROR將於本月12日在英國倫敦展開海外首場巡唱，返港為月底上映的電影《12怪盜》宣傳後，下月又再出發到美加開show。早前隊長楊樂文(Lokman)受訪時已透露，屆時會推出團歌和小組歌曲，多位成員包括Anson Lo(盧瀚霆)、柳應廷(Jer)和李駿傑(Jeremy)等亦先後預告為新歌錄音和拍MV，呂爵安(Edan)昨晚亦在IG限時動態玩「劇透」，不料卻爆了歌名《油麻地莎士比亞》，嚇到差點標眼淚，更自認「On_」。
Edan：點解我會咁on_
Edan在IG story上載新歌樂譜照片，遮了歌詞、作曲和填詞人，只顯示監製是Edward Chan，寫到「劇透一句俾大家」。不過，他沒留意固定歌詞紙的夾仔沒有遮蓋歌名，在陰影下看到歌名是《油麻地莎士比亞》，不少fans立即私訊指出歌名，他索性出po自嘲，上載發現劇透歌名的低頭遮臉沮喪自拍照，以及一小段新歌前奏，寫道，「一世英名盡毁，點解我會咁on_，我決定用呢個post去提醒自己唔好再犯同樣嘅錯，同埋既然都劇透咗個歌名，唉，唔爭在俾多少少你啦 (rough cut嚟not final)」。
嚇到爭啲標尿
Edan以hashtag寫道「係啊我係油麻地莎士比亞」、「被逼差唔多成個月前就宣傳新歌」、「咩玩法」、「埋藏在陰影下的歌名」、「真係唔會留意到呢」、「一出完個story」、「見到有人DM我油麻地莎士比亞」、「我真係嚇到爭啲標尿」、「點解我咁聰明」、「史上最強劇透」、「史上最7劇透」。膠戰爺爺岑珈其留言，「好聰明嘅宣傳手法，叻仔」，隊友Jeremy則以大笑表情符號嘲笑他。