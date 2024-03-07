呂爵安史上最7劇透陰影下爆新歌名 Edan：一世英名盡毁

Edan：點解我會咁 on_

Edan在IG story上載新歌樂譜照片，遮了歌詞、作曲和填詞人，只顯示監製是Edward Chan，寫到「劇透一句俾大家」。不過，他沒留意固定歌詞紙的夾仔沒有遮蓋歌名，在陰影下看到歌名是《油麻地莎士比亞》，不少fans立即私訊指出歌名，他索性出po自嘲，上載發現劇透歌名的低頭遮臉沮喪自拍照，以及一小段新歌前奏，寫道，「一世英名盡毁，點解我會咁on_，我決定用呢個post去提醒自己唔好再犯同樣嘅錯，同埋既然都劇透咗個歌名，唉，唔爭在俾多少少你啦 (rough cut嚟not final)」。