呂爵安孖柳應廷拍電影《死屍死時四十四》 將與毛姐合作！

MIRROR近年人氣當旺，成員們接拍廣告及片約可謂接到手軟。MIRROR實在忙得不可開交，除了各自為ViuTV演出自家劇集外，鏡仔去年起相繼殺入影圈，盧瀚霆（Anson Lo）拍下《假冒女團》、姜濤、柳應廷（Jer）參演彭秀惠導演的《阿媽有咗第二個》、呂爵安（Edan）夥拍鄭中基、吳君如的《闔家辣》等，而另一部黑色喜劇《死屍死時四十四》亦落實於近日開鏡，今次再由Edan跟Jer合作，其他演員陣容還有毛舜筠、鄭中基、劉江、黃文慧、黃又南、余香凝、陳漢娜、小薯茄等，更會於本星期六舉行開鏡拜神儀式。

《死屍死時四十四》去年已公布由錢小蕙監製、何爵天執導，當時更傳出會由另一MIRROR成員陳卓賢（Ian）演出，不過今次名單之上卻沒有Ian，反而是Edan、阿Jer再拍毛舜筠。

《死屍死時四十四》由天下一電影製作有限公司、852電影有限公司、Icon Group Limited出品，故事講述在屋苑「臨海峯」的一個晚上，杜志銘一家五口，在家門前發現了一條屍體。杜志銘夫婦只知道，他們就要大禍臨頭。結婚多年還是寄住在外母家的二人，這晚還在爭論換樓大計，這下都要立即泡湯。由於死屍被人發現，這個單位就會變成凶宅，樓價一落千丈，業主變苦主。因此，他們決定嫁禍別人，把神秘屍體搬到鄰居門前。結果他們錯漏百出，笑話頻生，導致一梯四伙家庭全部現身，他們各有故事，各有艱難，只能求同存異，合力把神秘屍體運出去。在搬運過程中，透過一連串事件，他們重新定義出家庭的關係，更對自己反思香港人除了做業主，做樓奴外，究竟還有甚麼意義。