呂爵安日本開live澄清冇生氣 Edan被設「密友」逼住睇「問候」story：適當時候要保護自己

呂爵安(Edan)目前與隊友盧瀚霆(Anson Lo)身在日本拍攝電影《盜月者》，日前他在社交平台開心分享與Anson Lo在當地便利店，「巧遇」日版《大叔的愛》KK吉田鋼太郎海報的合照，惹來網民留言抨擊他以「CP」炒作，言詞頗不禮貌，Edan罕有地親自回覆留言。他昨晚(21日) 開live與香港的「爵屎」傾偈，並鬼馬地用了「莫生氣」和「忘了愛」的filter，親自回應事件，並澄清並沒有生氣。他又分享在日本拍戲的點滴趣事，並預告將於4月內出新歌，至於個人服裝品牌「NADE」，則低調處理。

藝人不代要「硬食」 Edan於昨午在IG限時動態預告當晚約10時開live，雖因趕不及回酒店，延遲了半小時，最高峰仍有約2萬人觀看，他跟爵屎傾逾一小時，還清唱多首自己和別人的歌。Edan首先以沉默地「莫生氣」filter放在頭上，最終忍不住笑，向來EQ高的他強調自己沒有生氣。他表示，已經好一段日子，每次po與Anson Lo的合照後，都會收到不少haters問候，而最令他難忍受的是，有些haters以密友方式tag他，令他被逼地看對方的「問候」story，「即是逼住我去睇，迫住被知道我睇咗，感到好唔舒服。」他認為，個人玩IG是為了輕鬆，不是求被問候，惟有封鎖那些帳戶。 Edan直言，其實一直也找機會公開表達，因為根本不是事實，不想「硬食」被誤解，更不想影響日後在社交平台出po的取向，他指出，老實講如果我要賣CP，我就不停Po啦，要玩『大叔』嘅話，但我又幾時有咁做呢？」他又表示，已預計媒體會廣泛報道，或會指他小器、或因被說中而生氣，但他認為藝人雖無法控制被曲解，有必要扭轉「硬食」的觀念，「但我自己覺得適當時候係需要保護自己，係要講出嚟，否則大家就覺得係真！呢件只係一件小事，如果更大嘅事，你又唔講，咁就影響咗大家對你印象同觀感。唔出聲就硬食，出聲又話小器，畀人話嬲，畀人話講中，呢個 concept 好奇怪囉，如果現實生活被屈你都會出聲，係好正常一件事。」他強調只想理性討論，並非要跟對方對罵、吵架或人身攻擊。

「 食得鹹魚抵得渴」就預咗？ Edan重申沒有生氣，但很多人認為藝人「食得鹹魚抵得渴」，即使被鬧被誤解都不可為自己辯護，他就覺得是偷換概念，值得商榷，「藝人從事表演藝術，你嘅表演給公眾留意，在『食得鹹魚抵得喝』嘅層面，你有知名度出街會俾人認到，會俾人留意、被影相，呢個預咗冇得怨，生活上係少咗私隱，但被人鬧、被人誤解，就唔係藝人必需承受嘅嘢，好多時啲人話賺啲錢比人多，就預咗俾人話，咁即醫生律師就要俾人鬧？你賺嘅錢等如『食得鹹魚抵得喝』要俾人話又唔可以出聲？咁有錢人、專業士都係咁，明顯又唔係。」他指出，若觀眾覺得他唱歌、演戲、跳舞不好，可能是自己做得未夠好，或大家喜好不同，但被曲解就要提出。 提姜濤事件 幽默tag歌 Edan又提及姜濤在媒體社交平台留言一事，他慨嘆網絡有很多聲音，容易被帶風向，「有啲媒體段章取義，好似早排阿姜咁，如果佢硬食唔出聲，好多人就以為係事實，咁就會被啲 Rumours散布，影響到形象就唔值得，所以若理性和有禮貌去處理事件都唔壞。」從容回應順便tag英文團歌《Rumours》，不失Edan幽默本色。