呂爵安終「上水」為《膠戰SSP》出Post 吸逾6萬粉絲讚好

MIRROR 演唱會發生嚴重意外後，12子即時停工兩個月，而所有他們有份主演的劇集節目亦立即延期播放，由「6膠」呂爵安（Edan）﹑黃正宜（阿正）﹑魏浚笙（Jeffrey）﹑岑珈其﹑徐浩昌和劉沛蘅主持的《膠戰SSP》原定安排於8月6日推出，最終延至昨天10月8日首播。Edan自8月底後未再更新過社交網 ，只是間中在Ig限時動態發文，昨晚Edan終「上水」並貼了兩張《膠戰SSP》的宣傳合照，並配上一家人及心心的emoji，吸逾6萬讚好，不少爵屎（粉絲暱稱）紛紛留言表示非常想念他，更大讚節目「好笑到癲咗」。

拍檔阿正亦在Ig貼相並感性寫道：「好記得拍《膠戰SSP》前一晚，大家平均只係瞓咗一至兩個鐘，由凌晨3點半一直踩到深夜12點，呢種瞓身﹑呢種熱血，對膠戰少啲愛都做唔到，我哋瞓得少，更何況幕後團隊，特別多謝最強嘅膠戰團隊（要俾最熱烈嘅掌聲），冇佢哋唔會造就到我哋，今集SSP好好玩，我自己睇返都笑到傻咗，希望你哋都睇得開心，每次拍膠戰都抱住『唔知係咪最後一次』嘅心去盡情喪玩，好珍惜每一次咁開心嘅回憶，希望！希望我哋可以S3再見啦，I love 6膠 I love 膠戰團隊 I love 膠粉。」