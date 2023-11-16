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娛樂
2023-11-16 14:02:52

呂爵安考車一take合格 想玩Jer反被寸 Edan公開對話截圖

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Edan與Jer經常互mean。

Edan與Jer經常互mean，兩人都一take pass考獲車牌，未知Jer會否成為Edan的第一位乘客。

MIRROR成員近日先後學車考牌，繼早前Jer柳應廷一take合格後，今日輪到被Stanley(邱士縉)大爆考車日期的Edan(呂爵安)，今日中午EdanIG限時動態留言「肥咗」，不過爵屎(Edan 粉絲)熟悉偶像作風，不少fans都不上檔，猜中Edan自動報料必然想戲弄大家。果然，大約30分鐘後，他在社交平台正式出po，上載考獲「P牌」的照片，寫著：「唉，肥咗，塊面肥咗……輕輕鬆鬆一take pass laaaaEdan哥喎。」同時，他亦上載與教車師傅的合照，師傅看來比Edan緊張，神色凝重地睇水，Edan寫道：「臨考前阿Sir仲緊張過我。」

Edan起初在IG Story自稱「肥咗」，引導大家猜測猜他考車肥佬。 Edan考車牌一take合格，自封是「Edan哥」。 Edan公布考車合格的喜訊。 Edan與教車師傅合照，笑言阿Sir比他更緊張。 Edan公開與Jer的對話截圖，引來fans猜測「傻」字之後，被emoji遮著的是甚麼字。 Edan、Jer和Stanley互窒爆料，fans睇得最開心。

Jer連環爆料反擊

原來他不只想玩爵屎們，亦想扮考牌肥佬玩同樣一take pass的好兄弟Jer，他上載一段與Jer對話的截圖，Edan自稱「炒咗」博同情，豈料Jer回應：「miss 同咗我講你pass la，愛你(emoji紅心)Edan大感掃興，「Churr唔好玩嘅」Jer再抵死回應，「傻😘」，Edan再回：「po你上ig」究竟被😘遮蓋的是甚麼字？或是是Jer對Edan的暱稱？就由fans自行猜測和填充。Jer則在發帖下爆料，「準備好笑聲笑你租咗嗰個位…晒曬」Edan就回應：「收返埋啦傻😘」兩人雖然經常互mean，但Edan是首位做Jer乘客的MIRROR成員，未知Jer會否做Edan的首個鏡仔乘客，或者借新座駕波子給兄弟過過手癮。

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Edan公布喜訊後，踢爆Edan考車日期的Stanley留意：「我一早就睇好你」，Edan回應，示意豬隊友「收嗲」，Jer亦回應：「辣殺~平時唔係咁講野」3位鏡仔爆料互窒，fans睇得最開心。至於正印小儀訧大讚，「叻呀吓！兜轉秋明山」。

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