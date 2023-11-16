呂爵安考車一take合格 想玩Jer反被寸 Edan公開對話截圖

MIRROR成員近日先後學車考牌，繼早前Jer柳應廷一take合格後，今日輪到被Stanley(邱士縉)大爆考車日期的Edan(呂爵安)，今日中午Edan在IG限時動態留言「肥咗」，不過爵屎(Edan 粉絲)熟悉偶像作風，不少fans都不上檔，猜中Edan自動報料必然想戲弄大家。果然，大約30分鐘後，他在社交平台正式出po，上載考獲「P牌」的照片，寫著：「唉，肥咗，塊面肥咗……輕輕鬆鬆一take pass laaaa，Edan哥喎。」同時，他亦上載與教車師傅的合照，師傅看來比Edan緊張，神色凝重地睇水，Edan寫道：「臨考前阿Sir仲緊張過我。」

Jer 連環爆料反擊

原來他不只想玩爵屎們，亦想扮考牌肥佬玩同樣一take pass的好兄弟Jer，他上載一段與Jer對話的截圖，Edan自稱「炒咗」博同情，豈料Jer回應：「miss 同咗我講你pass la，愛你(emoji紅心)，Edan大感掃興，「Churr唔好玩嘅」Jer再抵死回應，「傻😘」，Edan再回：「po你上ig」究竟被😘遮蓋的是甚麼字？或是是Jer對Edan的暱稱？就由fans自行猜測和填充。Jer則在發帖下爆料，「準備好笑聲笑你租咗嗰個位…晒曬」Edan就回應：「收返埋啦傻😘」兩人雖然經常互mean，但Edan是首位做Jer乘客的MIRROR成員，未知Jer會否做Edan的首個鏡仔乘客，或者借新座駕波子給兄弟過過手癮。