呂爵安長文「肉麻」談友情 讚嘆上天安排緣份很奇妙

呂爵安（Edan）中學的時候是一名高材生，畢業於Band 1的可風中學（嗇色園主辦），並於港大修讀工商管理學（資訊系統）。即將入行7年他，昨晚 （27日）在社交網貼出與友人的合照，並有感而發大談多年來的友情，原來這位與Edan由細玩到大的朋友仔亦快將移民了，難怪Edan 相當感觸。
Edan分享合照並將朋友遮樣，見二人搭着膊頭在球場影相，感情不錯，Edan提到自己一直以來，身邊都有一班由細玩到大的朋友，有兩位是由小學三年級開始認識，然後一同升上同一間中學，再認識其他幾位朋友。由中學開始，他們日日一齊食午飯，放學後一齊打波，逢星期六就食飯兼去網吧打機，建立了深厚的感情。
Edan續指其間有人到海外讀書，有人移民，或在香港升讀不同大學，彼此生活圈子已不同，加上現時大家出來工作，見面機會少了很多，但可能因為互相認識了20年，太多一齊經歷的回憶，即使好少見面﹑，這班人永遠都是朋友，這一份友誼永遠都會在。Edan感性續說：「我有時都會諗，如果我哋係中學之後先認識嘅話，一定唔會成為好朋友，但就係上天安排嘅緣份，令我哋成為咗一生嘅朋友，你話奇唔奇妙（佢哋睇到呢度肯定覺得我好肉麻）。喺香港嘅又少多一個人了。Farewell特登想去返以往逢星期六都去嘅網吧玩，原來已經執咗；想食返成日一齊食嘅刀削麵，冇開。」網民都大讚Edan入了娛樂圈還能keep到這份求學時期的友誼，實在難能可貴。