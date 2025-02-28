呂爵安長文「肉麻」談友情 讚嘆上天安排緣份很奇妙

呂爵安（Edan）中學的時候是一名高材生，畢業於Band 1的可風中學（嗇色園主辦），並於港大修讀工商管理學（資訊系統）。即將入行7年他，昨晚 （27日）在社交網貼出與友人的合照，並有感而發大談多年來的友情，原來這位與Edan由細玩到大的朋友仔亦快將移民了，難怪Edan 相當感觸。

Edan分享合照並將朋友遮樣，見二人搭着膊頭在球場影相，感情不錯，Edan提到自己一直以來，身邊都有一班由細玩到大的朋友，有兩位是由小學三年級開始認識，然後一同升上同一間中學，再認識其他幾位朋友。由中學開始，他們日日一齊食午飯，放學後一齊打波，逢星期六就食飯兼去網吧打機，建立了深厚的感情。