呂爵安開Live 直言近半年過得不開心 首度確認林明禎地位：佢係我身邊好重要嘅人

Edan自去年11月爆出與大馬女神林明禎的緋聞後，一直是非多多，其感情事備受網民及傳媒高度關注。早前，他在訪問中聞「女友」二字更即黑面，斥傳媒黑心，不過，昨晚在完騷後接受訪問，他則以輕鬆心態回應：「大家見咗咁耐，都係講吓笑啫！」 直播中，Edan 透露心聲表示過去半年經歷了很多事情，坦言過去半年過得並不開心，一直以為自己很理性，但原來也會emo：「呢半年都幾封閉自己，好綁手綁腳、好多人指指點點，一直好多內心鬥爭，唔知點好。」他又指直播向來是他與爵屎溝通的方法，很想透過直播與大家溝通，但又驚失去：「講到尾都係驚，驚會失去 。因為嗰一次意識到我會失去啲嘢、影響啲嘢。」 他提到最近重溫第一次solo演唱會，看到自己曾在台上講自己是「ED 偶像」，有感自己當時初生之犢不畏虎，但後來才發現自己太天真：「原來我口口聲聲話唔驚，原來我都係會驚，唔夠堅定，未知自己想要咩、成為咩人。」

28 歲搵到錢卻迷惘



Edan表示，現在工作能照顧到生活， 但卻越來越迷惘，同時亦沒有特別感到開心，或許是入行7年不自覺累積下來的壓力。他坦言近來最困擾的是面對傳媒：「我係公眾人物我理解，要有啲嘢畀人講下，你問我會盡量配合，但如果係一啲網民講嘅嘢，你寫然後標題，你又要我去回應，但真係唔係嗰回事，我都唔知點去處理。我都發覺其實無辦法，我唔想再被呢啲嘢影響。同埋最奇怪、棘嗰個位係平時採訪大家都關係好、會講笑、影相簽名，但返到去點解新聞會咁寫？我明白係好juicy ，好多人想問、想講，但我一直覺得感情唔需要講咩，我都28歲人，鍾意人有咩問題？就算我媽媽問我，以前中學問我有無鍾意啲咩女仔，我都唔會講。」

Edan 又公開提到林明禎，他表示曾見到有網友說新歌是為林明禎而寫，並無奈表示新歌歌詞是由Wyman(黃偉文)操刀，完全不是他的意思 ，更指收到不是DM用十分難聽的字眼罵對方， Edan續首度向爵屎確認林明禎的地位：「佢係一個好好嘅女仔，亦都係我身邊好重要嘅人，可能係我嘅性格，我唔希望見到呢啲，我覺得同你哋講咗，同你哋無呢個誤會，以後出面點講，我都唔需要再講咩，我淨係care我想care嘅人。」