呂爵安首次包辦作曲兼執導MV 獲花姐做副導：佢好服從我

呂爵安Edan彈琴向來有一手，先後曾參與出道作《E先生連環不幸事件》和《E先生愛人執照》作曲，今年他終於奉上首支完全由自己作曲的作品《純銀子彈》，並包辦視覺創作為MV執導，並請來花姐做副導演，作為送給歌迷的聖誕禮物。新歌MV於昨晚(28日)上架後，不少「爵屎」都留言表示「睇到好心痛、睇到喊、願為他擋子彈」等，Edan在社交平台上載一段自彈自唱的短片，選唱新歌「想殺掉我 請先答我 為什麼……我的純情已逝 無法重回最初～ 自此的我 若多加 兩重鎖 你亦別怪我」的一段，他寫道：「看到很多你們的文字，很感動，謝謝你們。」
作曲契機 獲花姐另類讚賞
歌曲由Edan作曲並與Edward Chan聯合監製，黃偉文填詞，Wyman早於歌曲推出前，已在社交平台分享，「應該係一款大家未聽過嘅 Edan 新角度，亦都係 so far 我覺得佢唱得最好嘅一首作品。」談到首次作曲，Edan表示：「一路講咗好耐，好想實現呢件事，前排有啲靈感，寫咗幾個chrous出嚟，send俾身邊人聽，大家聽完覺得幾好聽，唔錯，甚至花姐都話叫我以後唔好做幕前，唔好唱歌做幕後啦，所以出首自己寫嘅歌，係一個幾得意嘅契機。」
嗌Cut後無得玩手機
Edan自言一直都高度參與MV製作，主動表達意見，不過親自擔任MV導演，由零開始設定好個鏡頭，則屬第一次，他坦言有很大感受，「好大唔同係cut咗唔會返去化妝間休息。平時一嗌cut，就可以坐喺側邊㩒手機，但今次就要長期坐喺mon壇睇住。呢次MV由自己構思成個concept點樣拍，有本簿仔自己寫下諗下，諗唔同嘅分段同場景，然後再諗唔同鏡頭，每一個鏡頭點樣拍、點樣剪接，因為後期剪接自己都係會參與。當然必須要有個團隊，好多謝佢哋幫我完成呢件事，因為自己一個人冇可能做到。」
掌控世界的感覺
Edan獲團隊齊心協力完成處女執導MV，當中更有一人經驗豐富，為Edan解答不少疑難，「其實現場拍嘢，我有好多嘢都係唔識，係有個諗法，但未知實唔實行到，因為經驗始終唔夠，所以身邊要好有經驗嘅人幫手，所以今次請咗一個超級犀利嘅副導演：花花，有啲咩就可以問佢意見。」談到與花姐合作的感受，他笑言，「花姐尊敬咗我好多，今日對我嘅態度係好服從我，會不停講：『導演點呀？』佢乜都問我意見，有世界被我掌控嘅感覺、平時冇乜呢種感覺，所以係幾得意嘅一個體驗。」
有難度但好滿足
真正成為導演，Edan始發現當中難度，他說：「我可能腦海中覺得係咁樣，但原來喺現場係有好多限制做唔到某啲shot，剪接上你可能以為得，但身邊人話你知咁樣會好跳，究竟係咪呢？又冇得即刻試，所以呢啲時候就會不斷question不斷懷疑，導致有啲時候要拍定多啲shot，拍定返去再揀再剪，始終唔係好firm好sure，但呢個始終係一個過程、一個經驗。」雖然有一定的難度，但Edan仍十分享受做導演，他說：「做導演好享受就係，自己可以參與到個作品，未知成果自己滿唔滿意，但過程一定有個滿足感喺度。」