呂爵安首次包辦作曲兼執導MV 獲花姐做副導：佢好服從我

呂爵安Edan彈琴向來有一手，先後曾參與出道作《E先生連環不幸事件》和《E先生愛人執照》作曲，今年他終於奉上首支完全由自己作曲的作品《純銀子彈》，並包辦視覺創作為MV執導，並請來花姐做副導演，作為送給歌迷的聖誕禮物。新歌MV於昨晚(28日)上架後，不少「爵屎」都留言表示「睇到好心痛、睇到喊、願為他擋子彈」等，Edan在社交平台上載一段自彈自唱的短片，選唱新歌「想殺掉我 請先答我 為什麼……我的純情已逝 無法重回最初～ 自此的我 若多加 兩重鎖 你亦別怪我」的一段，他寫道：「看到很多你們的文字，很感動，謝謝你們。」

作曲契機 獲花姐另類讚賞

歌曲由Edan作曲並與Edward Chan聯合監製，黃偉文填詞，Wyman早於歌曲推出前，已在社交平台分享，「應該係一款大家未聽過嘅 Edan 新角度，亦都係 so far 我覺得佢唱得最好嘅一首作品。」談到首次作曲，Edan表示：「一路講咗好耐，好想實現呢件事，前排有啲靈感，寫咗幾個chrous出嚟，send俾身邊人聽，大家聽完覺得幾好聽，唔錯，甚至花姐都話叫我以後唔好做幕前，唔好唱歌做幕後啦，所以出首自己寫嘅歌，係一個幾得意嘅契機。」

嗌Cut後無得玩手機

Edan自言一直都高度參與MV製作，主動表達意見，不過親自擔任MV導演，由零開始設定好個鏡頭，則屬第一次，他坦言有很大感受，「好大唔同係cut咗唔會返去化妝間休息。平時一嗌cut，就可以坐喺側邊㩒手機，但今次就要長期坐喺mon壇睇住。呢次MV由自己構思成個concept點樣拍，有本簿仔自己寫下諗下，諗唔同嘅分段同場景，然後再諗唔同鏡頭，每一個鏡頭點樣拍、點樣剪接，因為後期剪接自己都係會參與。當然必須要有個團隊，好多謝佢哋幫我完成呢件事，因為自己一個人冇可能做到。」