呂爵安「處男」執導MV分享感受：以後唔會再話導演delay 獲花姐讚認真的男人好charm

呂爵安（Edan）日前推出2024最後一首派台歌《純銀子彈》，新歌是他首支親自作曲、及首次親自執導歌曲MV，一手包辦視覺與聽覺上的創作，並請來花姐做副導演，昨晚（29日） Edan 在社交網貼出多張MV花絮照，並分享首次執導MV的感受。 花姐則在IG story「曲線」讚Edan，她道：「認真做嘢 嘅男人都係charm，但係遇上認真做嘢嘅導演都係「慘」，嗰日我地拍天光呀！」

Edan 以「My first directed MV」為題，坦言這是一個好有趣又好大膽的嘗試，「第一次由零去create一個MV，由idea到鏡頭擺位到燈光到美術到道具到剪接都要諗好哂，落手落腳做先發現真係唔簡單（ 無論係前期定拍攝中途定後期都遇到一啲冇諗過嘅挑戰同難關，原來經驗真係好緊要！」

更 崇拜花姐

Edan 感激身邊有好多好伙伴支持及幫助他，「衷心多謝台前幕後所有工作人員，冇你哋我冇得咁任性去拍一個自己想拍MV，特別鳴謝 @kwokin_x @kellycheuk.jpg 團隊，多謝你哋，我一出聲即刻話肯幫手 ，同埋我嘅私家副導演小花 @ahfa0908 經過今次後，更加崇拜花花！」

他續表示經過今次後，立即明白為何每次拍MV都會delay，並笑言：「我以後唔會再話導演delay，遲啲有機會同大家分享更多，希望大家唔好介意我哩個新手嘅處男作，亦都希望大家喜歡。」