呂爵安Edan分享與柳應廷Jer合照 實現4年前的願望：兄弟們繼續努力打拼

MIRROR成員呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)雙雙入圍角逐今屆香港電影金像獎的最佳新演員，雖然最終兩人不敵《白日青春》的林諾，但這次提名仍是別具意義。Edan昨晚(17日)與MIRROR隊友和ERROR成員，出席隊長Lokman(楊樂文)主演的電影《命案》的首映禮，他在看畢電影後在IG限時動態出po激讚，「very impressive」，其後再發帖分享這天對他的重意義，他表示，「4年後嘅今日，2023年4月17日，Life is amazing。」

相隔4年 同月同日再出po

Edan在IG上載多張與Jer的合照，寫道，「4年前許下的願望，今天我們實現了。兄弟們我們一起繼續努力打拼！」同時他又repost 2019年同月同日的發帖，當年他分享了一段與Jer在文化中心內的自拍短片，現場有粉絲應援叫口號，當時他寫道，「十分榮幸能夠參加第38屆香港金像獎頒獎典禮，做夢都沒有想過能夠走紅地毯，當然還要多謝mirror的所有粉絲們，除了感恩還是感恩。希望mirror及error的成能在不久的將來獲得提名的機會，甚至獲獎。」他tag了MIRROR和ERROR官方IG帳號，為彼此加油。

相隔4年，Jerdan這對好兄弟入圍角逐新演員獎，兩人多次表示提名已經是很大的鼓勵，而姜濤亦《阿媽有咗第二個》主題曲《風雨不改》獲提名最佳原創電影歌曲，縱不敵鄭秀文的《我這樣活了一天》，相信也是MIRROR在演藝路上的重要里程碑。